Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Phonica"
Notícia

"Vai ser especial", diz maestro da nova turnê de Marisa Monte, que vem a Porto Alegre em dezembro

Em entrevista exclusiva para a coluna, André Bachur conta detalhes do show e fala da expectativa para o encerramento da turnê, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS