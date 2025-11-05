Um restaurante para provar a “cozinha livre” em Porto Alegre

Em um sobrado do início do século 20 na Rua Santo Antônio, no tradicional bairro Bom Fim, em Porto Alegre, esconde-se uma joia da nova gastronomia porto-alegrense: o Libertino.

Prestes a completar três anos, o restaurante liderado pelo chef Mauri Olmi e pela empresária Fernanda Souza aposta no que chama de “cozinha livre”.

— Não temos amarras. Mudamos o menu completamente a cada dois meses. Tem uma pitadinha de loucura, mas com os pés no chão — brinca o chef, que viveu dois anos em Bolonha, na Itália, e aprendeu lá a preparar uma das melhores massas da cidade.

A dupla orgulha-se de não seguir tendências. E mais: é um caso raro de alta gastronomia sem preços exorbitantes e com cardápio enxuto, quase rústico.

Em uma única folha de papel, os pratos da estação são definidos apenas com os nomes dos ingredientes principais, tipo “picanha - milho - pimenta” e “lula - linguiça - quibebe”, sem palavreados difíceis, sem enrolação.

Em dezembro, o Libertino lança o menu Melhores do Ano (com os pratos que marcaram 2025). Vai por mim: corre lá.

Para marcar os três anos

Chef Mauri Olmi. Leonardo Nogueira / Divulgação

Na sequência, o restaurante vai celebrar três anos de atividade com um evento que reunirá chefs e bartenders convidados da cena local, em uma noite aberta a amigos e clientes.

Cada cozinheiro assinará um prato servido em pequenas porções, de maneira descontraída, e cada bartender criará um drinque, reforçando o espírito livre, coletivo e acolhedor que define a casa.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve.

Serviço