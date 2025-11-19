Um convite à vida: vem aí a nova campanha de final de ano da RBS

Com o conceito “A vida é um convite”, a tradicional campanha de fim de ano do Grupo RBS — embalada na famosa canção Vida — chega celebrando as conexões reais.

Para 2026, a proposta é abraçar com carinho os respiros do dia a dia: um jogo de tabuleiro em família, uma corrida no parque, a boa conversa com um conhecido na rua, a caminhada com os cachorros ou uma tarde livre com a amiga do coração.

Foi o meu caso.

Com direção de Mocita Fagundes, da Mythago, gravei a a campanha ao lado da minha melhor amiga (há 35 anos, “real, oficial”), Paty Tessmann.

Fomos à Casa de Cultura Mario Quintana e nos divertimos de verdade, sem telas, sem bolhas, sem redes sociais, como deve ser.

Que no próximo ano, a vida seja de reconexão com o que realmente importa.

A canção

Curiosidade: a música Vida foi composta em 1985, em Porto Alegre, por Ricardo Garay e Carlos Ludwig, a pedido de Maurício Sirotsky Sobrinho, o fundador do Grupo RBS.

Encomendada para comemorar a inauguração de uma máquina que passaria a rodar parte do jornal em cores, a canção virou queridinha das campanhas institucionais da empresa.

Para assistir

Nos próximos dias, os conteúdos com os comunicadores da RBS serão compartilhados em vídeos curtos nas redes sociais.

A versão final do filme publicitário será exibida na RBS TV, na semana que vem.

Ficha técnica