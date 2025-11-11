Tarcísio Filho lança "Um Certo Capitão Rodrigo" em audiobook na Feira do Livro de Porto Alegre

Tarcisinho em frente ao Espaço Força e Luz, em Porto Alegre, onde fica o Memorial Erico Verissimo. Pauta Conexão & Conteúdo / Divulgação

Uma das grandes obras literárias do Rio Grande do Sul ganhou formato inédito: Um Certo Capitão Rodrigo será lançado em audiolivro na voz de Tarcísio Filho.

Quem apresenta a novidade é a Companhia das Letras. A edição digital do livro de Erico Verissimo deverá estar disponível até o final do mês nas principais plataformas do gênero.

Ícone da literatura gaúcha, o título foi o escolhido pelo ator (cujo pai, Tarcísio Meira, viveu Capitão Rodrigo em O Tempo e O Vento, em 1985) para a estreia de seu projeto de produção e narração de audiolivros.

As 192 páginas da obra foram transformadas em 6h20min de áudio. O trabalho que levou mais de 40 horas para ser gravado, editado e finalizado, em estúdios do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, com produção técnica da Radioativa e supervisão de Carina Donina.

A direção e produção é do próprio Tarcisinho, em parceria com a gaúcha Mythago Produções — liderada por Mocita Fagundes, sua parceira de vida e craque do audiovisual.

No próximo sábado (15), a Companhia das Letras promove, no Espaço Força e Luz (leia todos os detalhes abaixo), o painel “Erico, 120: Uma Homenagem” com a participação de Tarcísio Filho, Fernanda Verissimo, Natalia Borges Polesso, Olavo Costa e Rafael Scavone com mediação de Nanni Rios.

Além de apresentar o audiolivro, o evento marcará o lançamento da versão em quadrinhos de Incidente em Antares e da nova edição de Ana Terra.

Tarcísio Filho durante as gravações. Pauta Conexão & Conteúdo / Divulgação

Serviço