Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Série sobre escritoras gaúchas terá pré-estreia gratuita na programação da Feira do Livro de Porto Alegre

"Escritoras e Cidades" destaca as trajetórias de Carol Bensimon, Clara Averbuck, Leticia Wierzchowski, Lilian Rocha, Martha Medeiros e Valesca de Assis

