Série sobre escritoras gaúchas terá pré-estreia gratuita na programação da Feira do Livro de Porto Alegre

Uma série que explora a vida e a obra de seis grandes escritoras gaúchas terá pré-estreia na programação da Feira do Livro de Porto Alegre.

Será neste sábado (15) e no domingo (16), às 17h, no Memorial do Legislativo do RS (leia os detalhes no fim do texto).

Dos seis episódios, quatro serão apresentados em primeira mão ao público.

Os filmes intercalam depoimentos das autoras com momentos dramatúrgicos que recriam seus universos literários no contexto urbano gaúcho (com participação das atrizes Carla Cassapo, Duda Timm, Fernanda Florence, Fernanda Petit, Janaína Kremer e Paula Souza).

Carol, Clara, Leticia, Lilian, Martha e Valesca foram convidadas a explorar a relação de suas obras com cidades específicas do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Rio Grande, Flores da Cunha, Santa Cruz do Sul e Minas de Camaquã.

Ter a pré-estreia na Feira do Livro de Porto Alegre mostra a potência e a importância da série para a literatura gaúcha e brasileira. É um trabalho que faz um mapeamento de escritoras muito heterogêneas nas suas linguagens, da crônica ao conto, passando por poemas, autoficções e romances. MIRELA KRUEL Diretora

As exibições serão seguidas de bate-papos com autoras e as diretoras. E o melhor: é tudo de graça. Só chegar.

Na sessão de sábado (15), Martha Medeiros – atual patrona da Feira do Livro de Porto Alegre – e Leticia Wierzchowski estarão presentes. No domingo, será a vez de Lilian Rocha e Valesca de Assis.

A partir daí, a série dá a largada a seu percurso junto ao público gaúcho antes da estreia nacional no canal Arte1, prevista para março de 2026.

Dirigir junto com Mirella a série foi ter a chance de nos aproximar do processo de criação dessas autoras. Enquanto os episódios levam ao público suas incríveis trajetórias, os textos e imagens permitem um mergulho na riqueza da nossa própria história, porque transitam por regiões diversas do nosso estado. CRISTIANE OLIVEIRA Diretora

Serviço

Cartaz da série. Escritoras e Cidades / Divulgação

O quê: pré-estreia da série Escritoras e Cidades

pré-estreia da série Escritoras e Cidades Quando: neste sábado (15) e domingo (16), às 17h

neste sábado (15) e domingo (16), às 17h Onde: no Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul (Rua Duque de Caxias, 1029 - Centro Histórico, Porto Alegre)

no Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul (Rua Duque de Caxias, 1029 - Centro Histórico, Porto Alegre) Quanto: entrada franca; a programação é aberta ao público, que deve garantir presença por meio de confirmação antecipada neste link.

Sobre as diretoras

Cristiane Oliveira

É diretora de filmes como o longa “Mulher do Pai”, que teve estreia internacional no Festival de Berlim 2017 e participou de mais de 20 festivais.

Ganhou 20 prêmios, entre eles, o prêmio da FIPRESCI no Festival Internacional do Uruguai.

Seu segundo longa, “A Primeira Morte de Joana”, vencedor do Prêmio da Crítica no Festival de Gramado, foi exibido em mais de 40 festivais.

“Até que a Música Pare”, seu terceiro longa, uma coprodução Brasil- Itália, foi selecionado no Talents Script Station do Festival de Berlim 2021 e ganhou Melhor Direção no Festival Internacional de Bergamo (Itália).

Mirela Kruel

Tem em sua trajetória documentários de destaque na filmografia brasileira e recebeu prêmios nacionais e internacionais, lançando um olhar sobre o Brasil e seus temas mais relevantes.

Títulos como “Catadora de Gente”, “Extermínio” e “O Último Poema” são alguns dos filmes que a diretora realizou e que possuem sua marca: a mistura da criação de imagens poéticas com os recortes das diferentes realidades sociais brasileiras.

Sobre a Lança Filmes

A Lança Filmes distribui longas e curtas-metragens, séries e novos formatos em festivais, mostras, cinemas, VODs (Vídeos sob Demanda), televisão fechada e aberta, internet em novas plataformas.

A empresa trabalha formando parceria com produtoras e diretores independentes, tanto nacionais quanto estrangeiros, desde a fase inicial de seus projetos até sua finalização.