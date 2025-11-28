Série convida o público a redescobrir a riqueza artística e histórica do Palácio Piratini

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Historiadora Luciana de Oliveira dando depoimento para a série "Contornos". Alvaro Bonadiman / Divulgação

O Palácio Piratini lança, neste domingo, (30), ao meio-dia, em seu canal no YouTube, a série documental Contornos. A produção, que conta com cinco episódios, convida o público a redescobrir a riqueza artística e histórica presente na sede do governo gaúcho.

Cada capítulo tem 15 minutos e aborda, por meio de relatos de especialistas, a história de profissionais e empresas que ajudaram a construir e ornamentar a edificação.

Em uma ação especial, quem visitar o Palácio Piratini durante a Noite dos Museus, neste sábado (29), das 18h às 23h30min, receberá um link para assistir à série antecipadamente.

— O acervo guarda tesouros e histórias pouco conhecidos pela população em geral. Esta série documental busca evidenciar justamente como esse lugar preserva parte fundamental da construção simbólica do Rio Grande do Sul — explica Mateus Gomes, diretor-executivo de gestão do Complexo Palácio Piratini e diretor da produção.

Os episódios percorrem o período que vai do fim do século 19 ao início do 20. A construção das narrativas é feita por meio de depoimentos de especialistas como Arnoldo Doberstein, Günter Weimer, Cláudio Calovi Pereira, José Francisco Alves, Jeferson Teles Martins, Luciana de Oliveira, Silvia Aline Rodrigues, Ronaldo Bastos, Olívia Nery e Maria do Carmo Curtis.