Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Patrimônio do Estado
Notícia

Série convida o público a redescobrir a riqueza artística e histórica do Palácio Piratini

Com lançamento marcado para este domingo, produção "Contornos" tem cinco episódios, com 15 minutos cada

Carlos Redel

