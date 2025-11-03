Programa de empreendedorismo vai apoiar mulheres afetadas pela enchente em Porto Alegre e Eldorado do Sul

A parceria vai atender 200 mulheres que desejam empreender ou que já tem seu pequeno negócio. Mulheres Transformam / Divulgação

O BRDE e o Instituto Vakinha iniciam uma nova etapa do programa Mulheres Transformam. A parceria vai atender 200 empreendedoras impactadas pela enchente de 2024 no bairro Humaitá, em Porto Alegre, e em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pela catástrofe.

O objetivo é oferecer capacitação para quem busca empreender ou já desenvolve pequenos negócios.

Além de cursos presenciais (15 horas) e mentorias em formato híbrido por três meses, o programa dará apoio financeiro (R$ 200 mil do BRDE, sendo R$ 1 mil para cada selecionada) e custeará transporte e alimentação (via Vakinha e parceiros).

Ao final, a meta é incrementar em até 25% a renda mensal por meio dos pequenos negócios. A partir da expansão das atividades femininas, há a expectativa, também, de geração de novos empregos em regiões de alta vulnerabilidade social.

O lançamento será às 11h desta quinta-feira (6), em evento no Instituto Caldeira que discutirá o futuro dos ecossistemas de impacto social no RS (leia os detalhes abaixo).

Parcerias estratégicas

O painel “Matchfunding e Parcerias Estratégicas: Como alavancar fundos e criar um ecossistema de impacto e colaboração” terá às 11h, na Arquibancada 1 do Instituto Caldeira.

A atividade reunirá especialistas do setor para discutir a importância de mecanismos de financiamento alavancado, como o matchfunding (doações igualadas), e a construção de parcerias estratégicas para garantir a sustentabilidade e a eficácia de iniciativas da sociedade civil.

O painel contará com a participação de:

Juliana Castro : assessora técnica do BRDE e ex-secretária de Planejamento de Porto Alegre, que trará a perspectiva do investimento e do poder público no fomento a projetos de impacto

: assessora técnica do BRDE e ex-secretária de Planejamento de Porto Alegre, que trará a perspectiva do investimento e do poder público no fomento a projetos de impacto Manuela Fonseca : coordenadora de Impacto na Din4mo & RegeneraRS, que abordará modelos de negócios de impacto e a resiliência do terceiro setor no Estado

: coordenadora de Impacto na Din4mo & RegeneraRS, que abordará modelos de negócios de impacto e a resiliência do terceiro setor no Estado Luiz Felipe Gheller: CEO do Vakinha.com e Presidente do Instituto Vakinha, que falará sobre o potencial das plataformas de crowdfunding e a importância da transparência

A mediação será conduzida pela jornalista e empreendedora Gabriella Bordasch.

O evento é destinado a líderes de organizações sociais, investidores, representantes do setor público e empresas interessadas em adotar práticas de ESG e em maximizar o retorno social de seus investimentos.

Serviço

O quê: painel "Matchfunding e Parcerias Estratégicas: Como alavancar fundos e criar um ecossistema de impacto e colaboração” – Lançamento programa Mulheres Transformam

Quando: quinta-feira (dia 6 de novembro)

Horário: 11h