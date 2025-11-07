Pretinho Básico celebra 50 milhões de acessos no Spotify 

A placa e a turma do Pretinho. Sofia Machado Siebiger / Divulgação

O Pretinho Básico acaba de receber um baita prêmio, que celebra o marco de 50 milhões de acessos (streams) no Spotify.

Em reconhecimento ao sucesso da atração no streaming, o programa ganhou a placa Creator Milestone Award de Bronze, que foi entregue ao diretor artístico Alexandre Fetter e à equipe pelo comunicador Neto Fagundes durante a transmissão ao vivo do programa das 13h da última terça-feira (4).

Com formato leve e bem-humorado, o Pretinho Básico mistura curiosidades, comentários do cotidiano e debates descontraídos sobre comportamento e cultura pop.

Entre janeiro e outubro deste ano, os episódios em formato de podcast somaram mais de 11,5 milhões de reproduções na plataforma, aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2024.

Com a conquista, o Pretinho Básico reforça sua posição como um dos programas de rádio e podcast mais populares do Brasil.