Pretinho Básico celebra 50 milhões de acessos no Spotify 

O Pretinho Básico acaba de receber um baita prêmio, que celebra o marco de 50 milhões de acessos (streams) no Spotify.
Em reconhecimento ao sucesso da atração no streaming, o programa ganhou a placa Creator Milestone Award de Bronze, que foi entregue ao diretor artístico Alexandre Fetter e à equipe pelo comunicador Neto Fagundes durante a transmissão ao vivo do programa das 13h da última terça-feira (4).
Com formato leve e bem-humorado, o Pretinho Básico mistura curiosidades, comentários do cotidiano e debates descontraídos sobre comportamento e cultura pop.
Entre janeiro e outubro deste ano, os episódios em formato de podcast somaram mais de 11,5 milhões de reproduções na plataforma, aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2024.
Com a conquista, o Pretinho Básico reforça sua posição como um dos programas de rádio e podcast mais populares do Brasil.
São 18 anos de uma bela história, que virou série (a primeira produção original ATL TV), contada na voz de Alexandre Fetter, seu criador, com momentos marcantes, bastidores inéditos e depoimentos emocionantes.