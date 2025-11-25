Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reconhecimento
Notícia

Presidente do Grupo Globo é homenageado no Emmy Internacional

João Roberto Marinho recebeu o troféu Personalidade Mundial da Televisão na distinção que ocorreu nesta segunda-feira

Carlos Redel

