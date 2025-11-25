Presidente do Grupo Globo é homenageado no Emmy Internacional

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho recebeu, na noite desta segunda-feira (24), o troféu Personalidade Mundial da Televisão, concedido pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas. A premiação ocorreu durante a noite de gala do Emmy Internacional 2025, em Nova York, nos Estados Unidos.

A homenagem ao executivo se deu por sua liderança no momento no ano em que é comemorado o centenário do jornal O Globo, que deu origem ao Grupo Globo, bem como também os 60 anos da TV Globo.

O troféu de João Roberto Marinho é o quarto que o Grupo Globo recebe na categoria Personalidade Mundial da Televisão ao longo de sua história. O pai de João Roberto, Roberto Marinho, foi o primeiro a receber o reconhecimento, em 1976, sendo agraciado novamente em 1983.

Em 2014, o irmão de João Roberto, Roberto Irineu Marinho, então à frente do Grupo Globo, também recebeu a estatueta. Nenhum outro brasileiro foi reconhecido nesta categoria do Emmy Internacional.

Após receber o prêmio, João Roberto Marinho agradeceu e celebrou a conquista do Emmy como um reconhecimento à trajetória centenária da Globo, destacou a continuidade do legado familiar e dedicou o prêmio aos irmãos e à equipe da Globo: “Este reconhecimento celebra uma história que começou há 100 anos. A história de uma família que acredita no Brasil, no conteúdo de qualidade e no jornalismo independente, sempre a serviço da sociedade. É também o reconhecimento de uma empresa que aposta no talento e na fantástica diversidade da cultura brasileira para criar conteúdos que geram identificação e que levam nossas histórias para além de nossas fronteiras”.

Nascido em 1953, João Roberto Marinho iniciou sua carreira pela redação de O Globo em 1973. Ele passou por diversas áreas e cargos executivos até chegar à presidência do Grupo Globo e do seu Conselho de Administração.