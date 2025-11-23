Porto Alegre recebe show de Deva Premal & Miten em 2026

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Deva Premal & Miten trazem seus mantras sagrados para Porto Alegre no ano que vem. Carmen Trappenberg / Divulgação

O duo internacional Deva Premal & Miten, referência mundial da música new age e dos mantras sagrados, retorna ao Brasil em 2026, incluindo Porto Alegre na rota da turnê após mais de dez anos.

A capital gaúcha recebe o concerto no dia 28 de abril, no Salão de Atos da PUCRS, reunindo o público em uma noite dedicada à meditação, ao canto devocional e à experiência sonora que consagrou os artistas globalmente.

Com mais de dois milhões de álbuns vendidos, o duo Deva Premal & Miten é reconhecido por integrar espiritualidade, música e contemplação em apresentações que atraem plateias de diversas culturas. Os artistas, em 2020, foram indicados Grammy, na categoria Melhor Álbum New Age.

O concerto em Porto Alegre contará ainda com os músicos convidados Joby Baker (baixo, teclados e produção musical) e Lady Phyl (vocais e percussão). A turnê passa também por Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo.

Serviço