Parque do Caracol inaugura novo mirante com piso de vidro 

Parque ficou fechado por seis meses passando por obras. Parque do Caracol / Divulgação

Um novo espaço para admirar uma das grandes belezas do nosso Estado será inaugurado no fim do mês. O Mirante da Cascata do Caracol abrirá ao público a partir do dia 27 de novembro no Parque do Caracol, em Canela.

Durante três dias, haverá programação especial. Chamado de Sunset no Parque, o evento terá música ao pôr do sol.

A obra ampliou o espaço do mirante para 1.180 metros quadrados (antes era de 40) distribuídos em três andares. O ponto tem visão privilegiada da queda d'água e um piso de vidro.

A partir do dia 26 de novembro até 3 de fevereiro, o parque funcionará entre 9h30min e 19h, com bilheteria até as 18h.

Entre outubro do ano passado e maio deste ano, a visitação estava interrompida para obras de revitalização, incluindo a construção de um salto de pêndulo, o Observatório Panorâmico e de churrasqueiras.

O projeto do mirante foi idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T. Quem administra a concessão é o Grupo Iter, que assumiu a gestão do parque em dezembro de 2022 e, até agora, investiu R$ 60 milhões em melhorias.

Serviço

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n - Caracol, Canela

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h (até 26 de novembro) e entre 9h30min e 19h, com bilheteria funcionando até às 18h a partir de 27

Ingressos:

Bilhete Caracol: R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria

R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria Bilhete Gaúcho: R$ 37 antecipado no site

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30