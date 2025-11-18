Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Canela
Notícia

Parque do Caracol inaugura novo mirante com piso de vidro 

Atração tem vista privilegiada para uma das principais belezas do RS 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS