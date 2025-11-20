Para série, história de Os Replicantes está sendo gravada em Porto Alegre neste feriadão

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Com mais de 40 anos de estrada, Os Replicantes tem muita história para contar. Por isso mesmo, a série Rock do K7 vai dedicar um dos 10 episódios ao grupo que batizado com inspiração nos robôs humanoides do filme Blade Runner (1982), de Ridley Scott.
E as gravações com os integrantes da banda gaúcha começaram nesta quinta-feira (20) e se estendem até sábado (22), percorrendo diversos pontos da Capital que se conectam com a trajetória do grupo.
As locações para entrevistas e cenas de cobertura com os replicantes Carlos Gerbase (voz e bateria), Cláudio Heinz (guitarra) e Heron Heinz (baixo) incluem o estúdio RR44, a Prana Filmes, o Dud Studio e o Sub (café do Ocidente). Julia Barth, atual vocalista do grupo não participa dos papos porque não fazia parte da banda no período proposto pela produção audiovisual, mas integra o elenco como atriz.
— Cada banda que estamos retratando tem uma história muito rica. Gravamos com grupos que não existem mais, com conjuntos que estão se reencontrando e com outros que estão se juntando para celebrar datas. Mas filmar com uma galera que nunca parou, em 40 anos, é muito especial — destaca o diretor Marcos Borba.
De 6 a 9 de novembro, a equipe da Rock do K7 passou por Porto Alegre para captar material com músicos do DeFalla e Taranatiriça. Esses registros integram a parte documental da série, que também contempla um arco ficcional que teve cenas rodadas na Capital no mês de setembro.
A Rock do K7 tem 10 episódios, cada um dedicado a uma banda. Com enredo entre a nostalgia e o contexto atual, o projeto mostra conjuntos que, de alguma maneira, repercutiram entre o fim dos anos 1970 e a metade dos 1990 — período em que as fitas cassetes eram significativas, tanto pela facilidade de acesso para ouvintes quanto para artistas que buscavam divulgar suas composições.