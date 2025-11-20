Para série, história de Os Replicantes está sendo gravada em Porto Alegre neste feriadão

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Heron Heinz (baixista d’Os Replicantes, ao centro), diretor de fotografia Rafael Rigon (com a câmera) e Victor Mascarenhas (som direto) na gravação de "Rock do K7". João Pedro Ribas / Divulgação

Com mais de 40 anos de estrada, Os Replicantes tem muita história para contar. Por isso mesmo, a série Rock do K7 vai dedicar um dos 10 episódios ao grupo que batizado com inspiração nos robôs humanoides do filme Blade Runner (1982), de Ridley Scott.

E as gravações com os integrantes da banda gaúcha começaram nesta quinta-feira (20) e se estendem até sábado (22), percorrendo diversos pontos da Capital que se conectam com a trajetória do grupo.

As locações para entrevistas e cenas de cobertura com os replicantes Carlos Gerbase (voz e bateria), Cláudio Heinz (guitarra) e Heron Heinz (baixo) incluem o estúdio RR44, a Prana Filmes, o Dud Studio e o Sub (café do Ocidente). Julia Barth, atual vocalista do grupo não participa dos papos porque não fazia parte da banda no período proposto pela produção audiovisual, mas integra o elenco como atriz.

— Cada banda que estamos retratando tem uma história muito rica. Gravamos com grupos que não existem mais, com conjuntos que estão se reencontrando e com outros que estão se juntando para celebrar datas. Mas filmar com uma galera que nunca parou, em 40 anos, é muito especial — destaca o diretor Marcos Borba.

De 6 a 9 de novembro, a equipe da Rock do K7 passou por Porto Alegre para captar material com músicos do DeFalla e Taranatiriça. Esses registros integram a parte documental da série, que também contempla um arco ficcional que teve cenas rodadas na Capital no mês de setembro.