Ospa celebra 75 anos com concerto em dose dupla

Ospa foi fundada pelo maestro húngaro Pablo Komlós. Vinícius Angeli / Divulgação

Um dos maiores patrimônios artísticos e culturais do Rio Grande do Sul está de aniversário. No próximo domingo, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) completa 75 anos de fundação.

A celebração não poderia ser diferente: com música. Serão duas sessões especiais na sala de concertos, nos dias 22 e 23, sob a batuta de Manfredo Schmiedt.

Comemorar é preciso.

A história da Ospa começou graças à obstinação de um regente húngaro (baixinho, teimoso e genial), chamado Pablo Komlós. Ele chegou ao RS em 1950, vindo de Montevidéu, no Uruguai. Não apenas conseguiu formar o grupo, como lhe deu projeção nacional. Só deixou o comando em 1978, levado pela morte.

Muita partitura ganhou vida e muitos outros maestros ocuparam esse lugar de honra, de Issac Karabtchevsky a Evandro Matté. Não foi fácil.

Por décadas, a Ospa foi uma orquestra sem-teto. O sonho da casa própria foi realizado apenas em 2020, com a reforma do espaço atualmente ocupado no Centro Administrativo do Estado.

Avançou-se, mas ainda há muito por avançar, inclusive na valorização dos músicos, a alma da orquestra.

Festa

O maestro Manfredo Schmiedt. Daisson Flach / Divulgação

O Concerto Ospa 75 anos terá a participação do Coro Sinfônico e do grupo de percussão Martelo, com repertório dedicado à história e cultura do Brasil e do Rio Grande do Sul.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, com valores entre R$ 10 e R$ 50. O melhor presente é prestigiar.

Os concertos

A apresentação começa com Raízes – Concerto para Quarteto de Percussão e Orquestra, obra encomendada à compositora brasileira Clarice Assad por um consórcio formado pelas orquestras Filarmônica de Goiás, Filarmônica de Minas Gerais e Sinfônica Brasileira.

Dedicada ao grupo Martelo (com Danilo Valle, Leonardo Gorosito, Rubén Zúñiga e Camila Cardoso), a música é uma celebração da cultura e da comunidade brasileira em sua diversidade, trazendo sons vibrantes inspirados em diversas regiões e em referências do passado e presente.

Depois do intervalo, a orquestra volta ao palco com A Salamanca do Jarau, bailado composto pelo gaúcho Luiz Cosme em 1935.

A música é inspirada no conto de mesmo nome escrito por João Simões Lopes Neto e publicado em 1913 no livro Lendas do Sul.

Baseada em uma lenda popular, a história conta como o trabalhador campeiro Blau Nunes quebra a maldição que envolve um sacerdote e a Teiniaguá, uma princesa moura transformada em uma lagartixa.

A obra musical é dividida em nove partes, com uma introdução seguida por sete movimentos que descrevem as provas fantásticas enfrentadas pelo gaúcho Blau Nunes.

— Tudo isso é traduzido por uma orquestra vibrante, que mistura melodias populares gaúchas com harmonias modernas e ousadas — conta o regente Manfredo.

Escolhida para o concerto comemorativo, A Salamanca do Jarau faz parte da história da OSPA: foi executada pela orquestra, sob a regência do maestro Pablo Komlós, em 1956, 1957, 1963 e 1972.

Anos depois, teve regência de David Machado em 1978 e de Arlindo Teixeira em 1981 e 1985. Foi apresentada com balé coreografado por Eva Schul em 2002, com a OSPA sob regência de Ion Bressan.

Em 2008, foi executada sob regência de Manfredo Schmiedt, que volta ao palco para a nova interpretação e o registro fonográfico de qualidade que a obra ganha em 2025.

Para finalizar o concerto, a Ospa interpreta o Maracatu de Chico-Rei, de Francisco Mignone, composto em 1933. Também um bailado, a obra se baseia na lenda de Chico-Rei, um rei africano escravizado e enviado para o trabalho nas minas de ouro de Minas Gerais.

Manfredo comandando o grupo. Vinícius Angeli / Divulgação

Depois de conseguir comprar sua alforria, ele liberta seus companheiros e forma a Confraria do Rosário, que constroi a famosa Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto (MG). Em suas festas, que misturam tradições católicas com a herança cultural africana, eles arrecadam ouro para a construção do templo — ou, na versão de Mignone, para a libertação de mais pessoas escravizadas.

— Maracatu do Chico-Rei é um tributo sonoro à herança afro-brasileira e um convite à valorização da diversidade que compõe a identidade cultural do Brasil — comenta Manfredo Schmiedt.

A obra conta ainda com a importante participação do Coro Sinfônico da Ospa, que estará presente com 72 vozes.

O regente do grupo, Diego Schuck Biasibetti, descreve a música como “uma mescla de elementos europeus com o ritmo brasileiro e sua origem africana". Segundo ele, “cantar essa peça nos remete a outro momento na história. Uma história profunda de raízes muito marcantes”.

Notas de Concerto

O público também é convidado a aproveitar a palestra Notas de Concerto, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro a partir das 16h na Sala de Recitais do Complexo Cultural Casa da Ospa, com entrada incluída no ingresso para o concerto.

Apresentada pelo timpanista da Ospa Douglas Gutjahr, a palestra traz informações aprofundadas sobre o repertório tocado a seguir e as biografias de cada compositor, e conta com transmissão online pelo canal da OSPA no Youtube no dia 23 de novembro.