Orquestra Villa-Lobos estreia espetáculo inspirado na cultura dos povos originários

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
A Orquestra Villa-Lobos estreia o espetáculo Guatá Porã ("belo caminhar", em Mbyá Guarani) no Auditório Araújo Vianna, no dia 3 de dezembro, às 20h, com entrada franca. A apresentação se inspira na cultura dos povos originários brasileiros, exaltando a sua conexão com a natureza e sua ancestralidade.
Durante 70 minutos, serão propostas reflexões diante das crises social e climática do planeta e a importância da preservação dos direitos e territórios indígenas.
— O espetáculo é a culminância do projeto desenvolvido ao longo de nove meses por meio de ações de formação e vivências artísticas, envolvendo a orquestra, comunidades escolar e de aldeias indígenas — explica a coordenadora e regente da Orquestra, Cecília Rheingantz Silveira.
O espetáculo contará com mais de 50 músicos e a participação de Marcelo Delacroix, Stephanie Soeiro e Coral da Aldeia Mbyá Guarani Floresta Sem Males. O repertório será variado, reunindo obras de Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Milton Nascimento, Jorge Ben, Chico Cesar, Giba Giba, Raul Ellwanger e de compositores da Amazônia e de povos originários.
No evento, serão recolhidas doações de alimento não perecível que serão destinadas para a aldeia indígena. O espetáculo contará com intérprete de Libras.
Serviço
- O quê: Guatá Porã - Orquestra Villa-Lobos
- Quando: 3 de dezembro, quarta-feira, às 20h
- Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre
- Duração: 70min
- Entrada: franca, com necessidade de resgatar o ingresso na plataforma Sympla