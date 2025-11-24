Orquestra Villa-Lobos estreia espetáculo inspirado na cultura dos povos originários

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Orquestra Villa-Lobos se inspira na cultura dos povos originários para nova apresentação. Pedro Manoel Osório / Divulgação

A Orquestra Villa-Lobos estreia o espetáculo Guatá Porã ("belo caminhar", em Mbyá Guarani) no Auditório Araújo Vianna, no dia 3 de dezembro, às 20h, com entrada franca. A apresentação se inspira na cultura dos povos originários brasileiros, exaltando a sua conexão com a natureza e sua ancestralidade.

Durante 70 minutos, serão propostas reflexões diante das crises social e climática do planeta e a importância da preservação dos direitos e territórios indígenas.

— O espetáculo é a culminância do projeto desenvolvido ao longo de nove meses por meio de ações de formação e vivências artísticas, envolvendo a orquestra, comunidades escolar e de aldeias indígenas — explica a coordenadora e regente da Orquestra, Cecília Rheingantz Silveira.

O espetáculo contará com mais de 50 músicos e a participação de Marcelo Delacroix, Stephanie Soeiro e Coral da Aldeia Mbyá Guarani Floresta Sem Males. O repertório será variado, reunindo obras de Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Milton Nascimento, Jorge Ben, Chico Cesar, Giba Giba, Raul Ellwanger e de compositores da Amazônia e de povos originários.

No evento, serão recolhidas doações de alimento não perecível que serão destinadas para a aldeia indígena. O espetáculo contará com intérprete de Libras.

Serviço