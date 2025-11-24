Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Entrada franca
Notícia

Orquestra Villa-Lobos estreia espetáculo inspirado na cultura dos povos originários

Apresentação "Guatá Porã" ocorre no dia 3 de dezembro, às 20h, no Auditório Araújo Vianna

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS