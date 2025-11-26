Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Sucesso de público
Odilon Wagner é Sigmund Freud em peça que retorna a Porto Alegre

Espetáculo está em sua terceira temporada; a primeira noite de sessão, nesta quinta-feira, contará com bate-papo sobre universo do famoso psicanalista

Carlos Redel

