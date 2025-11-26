Odilon Wagner é Sigmund Freud em peça que retorna a Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Odilon Wagner é Sigmund Freud na peça "A Última Sessão de Freud". João Caldas / Divulgação

A Última Sessão de Freud, sucesso recente do teatro brasileiro que, desde 2022, já foi vista por mais de 140 mil pessoas, retorna a Porto Alegre para curta temporada. As sessões ocorrem nesta quinta (27), sexta-feira (28) e sábado (29), às 20h, no Teatro do Bourboun Country.

A peça é dirigida por Elias Andreato, a partir do texto do premiado autor americano Mark St. Germain, que se baseou no livro Deus em Questão, escrito por Armand M.Nicholi Jr., professor clínico de psiquiatria da Harvard Medical School.

A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner), considerado o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S. Lewis (Marcello Airoldi). Os dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20.

Durante o diálogo, Freud, crítico implacável da crença religiosa, e C.S. Lewis, renomado professor de Oxford, crítico literário, ex-ateu e influente defensor da fé baseada na razão, debatem, de forma apaixonada, o dilema entre ateísmo e crença em Deus.

No dia da estreia da terceira temporada da peça, nesta quinta-feira, após a apresentação, haverá um bate-papo em parceria com a Sigmund Freud Associação Psicanalítica (SIG), reunindo Odilon Wagner e Marcelo Airoldi, além de dois convidados que dialogam com o universo de Freud: Karin H. Kepler Wondracek e Gabriel Teitelbaum.



Karin é tradutora da obra Cartas entre Freud e Pfister e doutora em Teologia e professora e pesquisadora da Faculdade EST. Já Gabriel é membro da SIG, psicólogo e psicanalista, além de coordenar o Espaço Psicanalítico para Estudantes.

