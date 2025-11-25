Noite dos Museus terá uma escola em sua programação pela primeira vez

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Colégio ocupa o prédio histórico do antigo Instituto Porto Alegre desde 2024. Cristian Dieckov/Colégio Leonardo da Vinci / Divulgação

A Noite dos Museus, já tradicional no calendário cultural da capital gaúcha, vai ter, pela primeira vez, uma escola em seu roteiro: a unidade Alfa do Colégio Leonardo da Vinci, no bairro Rio Branco.

A instituição ocupa o prédio histórico do antigo Instituto Porto Alegre (IPA) desde 2024. E, entre as atrações, estão uma exposição textual e fotográfica e apresentações artísticas.

Intitulada como Cartografias do Tempo: Patrimônio, Educação e Memória, a mostra estará aberta à visitação no sábado (29), a partir das 18h, no interior do prédio principal.