Netshoes Run Tour estreia em Porto Alegre em novembro

Prova já passou por Brasília e São Paulo em 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Porto Alegre entrou no calendário da corrida de rua promovida pela maior rede de e-commerce de artigos esportivos do Brasil.

A Netshoes Run Tour ocorre no próximo dia 16 de novembro, na orla do Guaíba, com percursos de cinco e 10 quilômetros, além de categoria infantil.

— Estamos animados em finalmente levar a nossa experiência para o Rio Grande do Sul e promover esporte e bem-estar em um dos cenários mais bonitos de Porto Alegre — diz Gabriele Claudino, diretora de marketing da empresa.

A primeira etapa de 2025 ocorreu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em maio, com a presença de 6 mil corredores, seguida de São Paulo, em agosto. Também houve uma série de "treinões" temáticos, como o “Treinão do Mês das Mulheres”, em Belo Horizonte, o “Treinão dos Solteiros” no Rio, e um treinão pet, chamado de “Cãorrida”, em Recife.