Mural com fotografias gigantes ressalta o papel dos recicladores em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O convite para que a artista visual Raquel Brust criasse um painel em Porto Alegre, mais especificamente na Sucatas de Carvalho, na Rua Voluntários da Pátria, número 795, surgiu em 2024, por parte do Instituto Noite dos Museus. Logo depois, veio a enchente e o trabalho precisou ficar em espera.

Agora, finalmente, Raquel expressa a sua arte no mural que tem 24 metros de comprimento por oito de altura. A instalação fotográfica começou a ser montada na última semana e, a partir desta terça-feira (25), poderá ser visitada gratuitamente até o dia 31 de março de 2026.

A intervenção artística desenvolvida no Centro Histórico aborda a reciclagem, em uma zona que conta com um grande número de catadores, também evidenciando os centros de triagem. O mural, que conta com duas fotos gigantes, feitas pela própria Raquel, de dois coletores da região, ainda ocupa um espaço que, no ano passado, foi atingido pelas águas.

— É uma alegria muito grande retomar e finalizar esse trabalho que estava aguardando, quase submerso. E, agora, acho que ele adquiriu uma carga mais simbólica ainda, porque ali, entre a Voluntários e a Farrapos, era o epicentro da chegada das águas. Toda essa população de recicladores, tão vulnerável, ficou ainda mais exposta. Esses retratos, então, buscam refletir sobre as muitas camadas da nossa sociedade, da nossa humanidade — conta Raquel.

A obra faz parte do premiado projeto Giganto, criado por Raquel, que combina fotografia e arquitetura, transformando fachadas em suporte para retratos de grandes dimensões. A proposta é criar exposições temporárias integradas ao cotidiano da cidade, provocando reflexões sobre empatia, inclusão e acolhimento.

— Muito embora estejamos aqui em Porto Alegre falando um pouco sobre a realidade que rodeia o painel, também estamos refletindo sobre a questão global dos resíduos que não são descartados corretamente, que não são reciclados e que acabam indo parar nos oceanos e na nossa corrente sanguínea. Falar sobre reciclagem é falar sobre sobrevivência — completa Raquel.

A intervenção de Raquel Brust antecede a nona edição da Noite dos Museus, que vai apresentar no sábado (29) mais de cem atrações em quase 40 espaços de arte, cultura, conhecimento e patrimônio da capital, das 18h até a meia-noite.