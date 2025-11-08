Mostra de arte em Porto Alegre apresenta obras em miniatura de 107 artistas de sete países 

Com um mosaico multicolorido e internacional feito de mais de uma centena de obras (pinturas, desenhos, gravuras e imagens de todos os tipos), Porto Alegre recebe, a partir das 11h deste sábado, uma mostra “surreal”, em miniatura (literalmente).
Liderada pela artista visual gaúcha Clara Pechansky, que fará 89 anos em dezembro e é uma autoridade no assunto (veja bem: ela foi discípula de Aldo Locatelli!), a exposição Miniarte Surreal ocupa a Sala Negra da Gravura Galeria, prestes a completar três décadas.
Com o olhar de quem conhece o tema como poucos (e formou gerações), Clara reúne trabalhos de 107 artistas originários de sete países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, EUA e Holanda. Eles são apresentados em painéis com reproduções em pequeno formato (14cm x 14cm, daí o nome “Miniarte”).
E por que “Surreal”?
— Basta olhar e ver as coisas surreais que estão acontecendo em todos os lugares. O mundo está surreal — responde Clara, que criou o projeto em 2003 e fez dele um caso raro de longevidade no mundo da arte independente.
A edição atual é a de número 52 (sim, é incrível), e a homenageada é a artista plástica Thid Dalcol, 90 anos, que vive e atua em Santa Maria.
Sobre a Miniarte
Ao longo de suas duas décadas, a Miniarte passou por 20 países, com a participação de mais de 3 mil artistas. É um fenômeno, tal qual sua criadora, uma mulher ativa, talentosa e talhada para a liderança.
Virou tradição: ao menos duas vezes por ano, uma nova coleção estreia na Gravura Galeria de Arte, em Porto Alegre, e segue para o Centro Municipal de Cultura de Gramado e para Caxias do Sul, na UCS.
Alguns dos temas já tratados pela Miniarte foram Vida, Paz, Magia, Verdade, Fantasia, Enigma.
Para criar a logomarca da mostra Surreal, neste ano, o designer gráfico Ronald Souza, que trabalha com Clara desde 2012, buscou inspiração no mestre espanhol do surrealismo, Salvador Dalí (1904/1989).
Parceiros
São parceiros estrangeiros da Miniarte as instituições Arte México Internacional, com sede em Culiacán, e MAI Colômbia Internacional, de Bogotá, cujos artistas participam com obras feitas especialmente para a edição de 2025.
O Atelier Marcia Marostega (Santa Cruz do Sul) e o Atelier Rita Gil (Serra gaúcha, Porto Alegre e Rio de Janeiro) também são parceiros, com uma série de artistas participantes.
Cinco Olhares
Neste sábado (8), das 11h às 13h, Clara Pechansky também inaugura a exposição Cinco Olhares, Cinco Caminhos.
Será na Sala Branca da Gravura Galeria, ao lado da Miniarte Surreal, com cinco de seus antigos alunos: Carmen Adegas, Helena Schwalbe, Nara B. Sirotsky, Kika Hermann e Ricardo Wittmann.
Serviço
- O quê: mostras Miniarte Surreal e Cinco Olhares, Cinco Caminhos
- Onde: na Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647, Petrópolis, Porto Alegre)
- Abertura: sábado (8 de novembro), das 11h às 13h
- Visitação: de segunda a sexta, das 9h30min às 18h30min; sábado, das 9h30min às 13h30min. Até 30 de novembro
- Entrada gratuita