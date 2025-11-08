Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

De graça
Notícia

Mostra de arte em Porto Alegre apresenta obras em miniatura de 107 artistas de sete países 

Exposição abre neste sábado (8), das 11h às 13h, na Gravura Galeria

