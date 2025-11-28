Mês de prevenção e enfrentamento ao HIV/Aids começa com exibição de filme e roda de conversa na Capital 

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Atividades em alusão ao Dezembro Vermelho ocorrem nesta segunda-feira (1º). Cristine Rochol / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre dá início às atividades do Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento ao HIV/Aids, com uma programação especial na Capital.

Nesta segunda-feira (1º), Dia Mundial de Combate à Aids, ainda pela manhã, haverá a abertura das ações com atividades nas estações Mercado, Rodoviária e Farrapos da Trensurb.

A Coordenação de Atenção à Tuberculose, ISTs, HIV/Aids e Hepatites Virais (CAIST) contará com equipes de profissionais de saúde e parceiros. A iniciativa terá o apoio do projeto A Hora é Agora e de residentes de Saúde Coletiva da Ufrgs.

As atividades incluirão apresentações culturais alusivas à data, desenvolvidas em parceria com o grupo Jovens Multiplicadores de Cidadania (JMCS) da Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, e com os coletivos Slam Levante e Fora da Ordem, buscando atingir especialmente o público jovem.

Na parte da tarde, às 14h, haverá sessão de cinema com o filme Carta Para Além dos Muros (2019), obra reconhecida por seu papel fundamental na construção da memória social sobre o HIV no Brasil e na desconstrução de estigmas ainda presentes. Profissionais de 20 unidades de saúde que registraram maior execução de testes rápidos junto aos Serviços de Atendimento Especializado (SAEs) foram selecionados para este momento.

A exibição ocorrerá no cinema do Sindicato dos Bancários (Rua General Câmara, 424 - Centro Histórico). Após o filme, haverá uma roda de conversa com especialistas, como o infectologista Zenóbio Soares e o ativista Célio Golin, aprofundando reflexões sobre prevenção, cuidados, avanços no tratamento e enfrentamento ao preconceito.

O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico, responsável por proteger o corpo contra doenças. Se não tratado, pode evoluir para a Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que representa o estágio mais avançado da infecção.