Juliana Bublitz

 Dezembro Vermelho
Notícia

Mês de prevenção e enfrentamento ao HIV/Aids começa com exibição de filme e roda de conversa na Capital 

Iniciativas serão promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde; o Dia Mundial de Combate à Aids é nesta segunda-feira

Carlos Redel

