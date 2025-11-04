Luana Pacheco, musa da "chanson française" no RS, prepara show de 20 anos de carreira

Conhecida por transitar com desenvoltura pela chanson française, com um pé no jazz e outro no blues, Luana Pacheco vai celebrar 20 anos de carreira com um showzaço.
Destaque na revista Vox, Culture, et Innovation, lançada para marcar os 140 anos da Aliança Francesa, a cantora gaúcha promete uma noite inesquecível no CHC Santa Casa, em Porto Alegre, no dia 27 de novembro (leia os detalhes abaixo).
Para isso, ela lançou uma campanha em busca de apoiadores (mais informações no fim do texto).
— Decidi que não podia deixar a data passar em branco. Tirei dinheiro da poupança e aluguei o teatro por minha conta — diz Luana, que receberá uma série de parceiros e convidados (leia abaixo).
Dona de uma voz doce e ao mesmo tempo poderosa, ela vem chamando a atenção na cena cultural porto-alegrense desde sempre.
Venceu o Festival da Canção Francesa em 2010, abriu o show da cantora ZAZ em 2017, na Capital, e já se apresentou em casas icônicas parisienses, incluindo o célebre Cafe Les Deux Moulins, cenário do filme “O Fabuloso Destino de Amelie Poulain”.
— Canto desde criança. Com 11 anos, ganhei um campeonato nacional de karaokê em São Paulo e, desde então, sempre quis ser cantora. Dali em diante, as coisas foram acontecendo — conta Luana, que é formada em Música pela UFRGS e acumula uma série de prêmios ao longo da trajetória.
Serviço
- O quê: show dos 20 anos de carreira de Luana Pacheco
- Onde: CHC Santa Casa, em Porto Alegre
- Quando: 27 de novembro, às 20h
- Como será:
O show será dividido em quatro momentos musicais, cada um representando fases e sonoridades que marcaram minha história:
1º Ato: Voz, piano e violino – um início íntimo e emocional
2º Ato: Jazz Quarteto – uma celebração da paixão de Luana pelo jazz e pela improvisação
3º Ato: Orquestra Folie – orquestra com quarteto de cordas, piano e o acordeon de André Vicente
4º Ato: A união de todos os momentos anteriores com a força e energia do grupo feminino de percussão As Batucas
Como comprar ingressos e apoiar o show
Para apoiar a cantora, é só clicar neste link aqui.
Lá você poderá comprar ingresso antecipado e receber uma série de benefícios extras, incluindo aula de canto online, a composição de uma música sob encomenda, um show particular de voz e violão e muito mais.