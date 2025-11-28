Instrumental Picumã e Pirisca Grecco representam o Rio Grande do Sul em tradicional festival no Ceará

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Instrumental Picumã é um dos destaques do Festival Choro Jazz. André Ávila / Agencia RBS

O quinteto Instrumental Picumã + Pirisca Grecco serão os representantes gaúchos no 16º Festival Choro Jazz, que começa nesta terça-feira (2) e segue até o dia 7, em Jericoacoara, Ceará.

O evento é um dos mais reconhecidos e disputados festivais da música brasileira, criado e liderado pelo também gaúcho Antonio Ivan Capucho, radicado no Ceará. Por isso mesmo, a música do Rio Grande do Sul é sempre representada no evento.

Já passaram pelo palco armado na Praça Central de Jericoacoara nomes como Luiz Carlos Borges, Yamandu Costa, Renato Borghetti, Tambo do Bando, Gilberto Monteiro, Quartchêto. Em 2024, os representantes foram Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira e Zé Caradípia.

— Esse é um festival por onde muita gente já passou, como Hermeto Pascoal, Rosa Passos, Arismar do Espírito Santo, muitos artistas, de dentro e de fora do Brasil também. E para o Picumã, com 12 anos de existência, é de extrema importância fazer parte de um evento com essa grandeza — diz um dos fundadores do grupo instrumental, o flautista Texo Cabral.

Além disso, o músico ressalta a possibilidade do quinteto poder estar no evento acompanhado por Pirisca Grecco:

— Ele é um dos compositores mais consagrados aqui do Estado. Então, vai ser um privilégio nosso levar a música instrumental feita no Rio Grande do Sul e, também, poder contar com a presença de um compositor de primeira qualidade, de primeira grandeza, que é o Pirisca Grecco.

O Choro Jazz deste ano tem várias atrações cearenses e grandes nomes nacionais em seu line-up. Entre eles, estarão lá MPB4, Amaro Freitas Trio, Rosa Passos, Jean Garfunkel, o grupo Choro da Esquina e o conjunto carioca de forró Tocaia.

A programação paralela tem oficinas de música, feiras de arte, artesanato e gastronomia. O festival é transmitido ao vivo pelo canal da Capucho Produções.