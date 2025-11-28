Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Evento disputado
Notícia

Instrumental Picumã e Pirisca Grecco representam o Rio Grande do Sul em tradicional festival no Ceará

A 16ª edição do Choro Jazz ocorre de 2 a 7 de dezembro, em Jericoacoara

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS