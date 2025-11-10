Inflação dos livros desacelera em Porto Alegre e Região Metropolitana

A dica é aproveitar os saldos e descontos da Feira do Livro de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) elaborou um levantamento sobre a inflação dos livros não didáticos na Região Metropolitana, com base nos dados do IPCA.

A surpresa: o estudo concluiu que os preços acumularam alta abaixo da inflação, atingindo 2,9% em 12 meses até setembro (no mesmo período, a inflação geral foi de 4,4%).

Os reajustes foram inferiores aos registrados na totalidade dos bens e serviços, algo que não acontecia há quase três anos.

Entre agosto de 2022 e novembro de 2024, os livros do tipo chegaram a registrar crescimento de dois dígitos, atingindo 14,4% em setembro de 2024. A partir de dezembro do ano passado, o movimento perdeu intensidade, trazendo alívio para o bolso dos leitores.

Ainda assim, a dica do economista-chefe da entidade, Oscar Frank, é pesquisar preços e planejar o orçamento, estabelecendo metas de gastos. Aproveite os saldos e descontos da Feira do Livro de Porto Alegre.

Curiosidade

A relação entre a CDL POA e a Feira do Livro da Capital é antiga. A partir da sexta edição do evento, os lojistas passaram a apoiar ativamente a organização, contribuindo financeiramente e incentivando funcionários e clientes a frequentarem as barracas da Praça da Alfândega.

Entre os primeiros associados da entidade, estavam livreiros que ajudaram a consolidar a feira, como os Bertaso, da Livraria do Globo, Leopoldo Boeck, da Sulina, e Maurício Rosenblatt, da José Olympio, fundador do SPC em Porto Alegre e um dos idealizadores do encontro literário.