Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Bom pra comprar
Notícia

Inflação dos livros desacelera em Porto Alegre e Região Metropolitana

Pesquisa da CDL POA levou em conta apenas obras não didáticas, com base nos dados do IPCA

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS