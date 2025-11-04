Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

No topo
Notícia

Ícone da hospitalidade em Gramado é eleito "Melhor Hotel Boutique do Brasil"

Hospedagem tem arquitetura inspirada nas casas dos Alpes suíços e um carrossel na fachada

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS