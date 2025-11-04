Ícone da hospitalidade em Gramado é eleito "Melhor Hotel Boutique do Brasil"

Todas as noites, às 20h, o hotel é iluminado por um show de luzes. Sergio Azevedo / Divulgação

Prestes a completar três décadas, um clássico de Gramado, ícone da hospitalidade serrana, acaba de ser eleito "Melhor Hotel Boutique do Brasil". É o Casa da Montanha, conhecido pela arquitetura inspirada nas casas dos Alpes suíços e pelo famoso carrossel na fachada.

É a primeira vez em que a categoria é avaliada no Prêmio Melhores Destinos.

Fundado em 1997, o estabelecimento tem mais de 70 suítes, lareiras em vários ambientes, aroma de pinho no ar e, nesta época do ano, atrações natalinas de fazer inveja à Disney.

Com 8,49% dos votos e nota 9,4 no Booking.com, o empreendimento da coleção Casa Hotéis superou concorrentes em Trancoso (BA), Ilhabela (SP) e Jericoacoara (CE). Mais de 20 mil viajantes participaram da votação organizada pelo site Melhores Destinos.

Parador

Outro hotel icônico do RS completa o pódio dos melhores: o Parador Cambará do Sul, também da coleção Casa Hotéis, ficou na 9ª posição entre os mais votados.

Cercado pelos cânions dos Aparados da Serra, o hotel é uma ode ao luxo rústico e à natureza em estado bruto.

Serviço

O Casa da Montanha fica na Avenida Borges de Medeiros, 3.166, no centro de Gramado. Informações pelo WhatsApp (54) 9 9980-4492 e reservas pelo (54) 3295-7575.