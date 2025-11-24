Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Estreia na quinta
Ícone cultural e de resistência, Nega Lu é celebrada em espetáculo musical

Falecida há duas décadas, personagem que faz parte da memória coletiva de Porto Alegre é figura central de "Brilhante: Nega Lu em Musical"; as apresentações serão no Teatro Simões Lopes Neto

Carlos Redel

