História da "prisioneira do Alto da Bronze" vai virar ópera 

Uma das mais famosas e cruéis histórias do imaginário porto-alegrense vai virar ópera. Nos próximos dias 25 e 26, A Prisioneira do Alto da Bronze terá sua estreia na Associação Leopoldina Juvenil, na Capital.

Conduzida pela Orquestra de Câmara da Ulbra e a Cia Ópera Brasil, a montagem será cantada em português, com solistas, coro, atores e tudo o que o público tem direito.

Com direção cênica do talentoso Henrique Cambraia (o mesmo de O Elixir do Amor, da Companhia do Ópera do RS), o espetáculo é baseado na história real de Nilza Linck (1923-2021), na Porto Alegre da década de 1950.

Sob a batuta do maestro Tiago Flores, com texto de Pedro Longes e música de Jean Lopes Baiano, a encenação contará a trajetória de Elsa Laufer (inspirada em Nilza e interpretada por Yasmini Vargaz), com a participação de Deizi Nascimento (como a mulher traída, Rosa Cardoso) e de Daniel Germano (intérprete do abusador, José Alfredo).

A protagonista é uma mulher livre e sonhadora, que acaba confinada pelo amante (um político influente e casado) no “castelinho” da Rua Fernando Machado, no Centro Histórico.

Ela vive reclusa, seduzida com promessas de amor e casamento jamais cumpridas, enquanto a esposa de José Alfredo enfrenta o escândalo e a humilhação pública.

Até hoje, o prédio de características únicas é alvo de curiosidade (e de arrepios). Tornou-se ponto incontornável de passeios guiados que tratam das “lendas” da cidade. Neste caso, é um fato real de abuso e violência.

Estreia mundial

Os preparativos para a primeira exibição estão a todo vapor.

– A estreia de uma ópera é sempre um marco. Antigamente, quando um novo título era anunciado, gerava grande expectativa e mobilização na sociedade. Era um evento que reunia artistas, intelectuais e o público em torno de uma obra que refletia os sentimentos e as questões do tempo. Com A Prisioneira do Alto da Bronze, estamos não apenas dando voz a uma história que faz parte da memória de Porto Alegre, mas também resgatando essa tradição de celebração e reflexão coletiva através da música – diz o maestro Tiago Flores.

Não dá para perder.

Serviço

O que : ópera Prisioneira do Alto da Bronze, da Cia Ópera Brasil e da Orquestra de Câmara da Ulbra

: ópera Prisioneira do Alto da Bronze, da Cia Ópera Brasil e da Orquestra de Câmara da Ulbra Onde : Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280, Porto Alegre)

: Associação Leopoldina Juvenil (Rua Marquês do Herval, 280, Porto Alegre) Quando : 25 e 26 de novembro, às 20h

: 25 e 26 de novembro, às 20h Ingressos: pela plataforma Sympla, custando entre R$ 50 e R$ 100.

Ficha técnica

Direção artística: Yasmini Vargaz

Yasmini Vargaz Libreto: Pedro Longes

Pedro Longes Música: Jean Lopes Baiano

Jean Lopes Baiano Regência: Tiago Flores, à frente da Orquestra de Câmara da Ulbra

Tiago Flores, à frente da Orquestra de Câmara da Ulbra Direção cênica: Henrique Cambraia

Henrique Cambraia Assistente de direção: Letícia Krenzinger

Letícia Krenzinger Figurino: Daniel Lion

Daniel Lion Iluminação: Veridiana

Veridiana Cenografia: Eduardo Menna e Vitor Ferreira

Eduardo Menna e Vitor Ferreira Acessórios: Letícia Kleemann

Elenco

Elsa Laufer : Yasmini Vargaz (soprano)

: Yasmini Vargaz (soprano) José Alfredo: Daniel Germano (barítono)

Daniel Germano (barítono) Rosa Cardoso: Deizi Nascimento (soprano)

Deizi Nascimento (soprano) Lucila, a governanta - Ana Carla de Carli (mezzo)

- Ana Carla de Carli (mezzo) Gabriela, a camareira - Priscilla Ramos (soprano)

Coro

Ana Carla de Carli, Deizi Nascimento, Priscilla Ramos, Raissa Rochadel, Rodrigo Bloch, Daniel Schilling, João Benetti e Oritz Campos.

Atores

Eduardo Schenini, Gabriele Rigon, Jorge Luiz Rocha, Júlia Batista, Karla Quintana, Leila Pereira, Letícia Kleemann, Letícia Krenzinger, Oritz Campos e Queli Cambraia.