Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Estreia mundial
História da "prisioneira do Alto da Bronze" vai virar ópera 

Com a Orquestra de Câmara da Ulbra e a Cia Cia Ópera Brasil, montagem será apresentada na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre

