Grupo musical formado por médicos realiza show beneficente nesta quinta-feira

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

First Aid Medical Band é formada por médicos. Marcelo Matusiak / Divulgação

Medicina, música e solidariedade se encontram nesta quinta-feira (27), no palco do Sixteen Station Pub (Avenida Benjamin Constant, 747 - São João), em Porto Alegre.

Grupo formado por médicos que ocasionalmente trocam o ambiente hospitalar pelos acordes musicais, a First Aid Medical Band (FAMB) promove o show beneficente Natal com Propósito.

O evento destinará toda a renda arrecadada ao Instituto Vida Solidária (IVS), em prol das crianças atendidas pela instituição. As atividades se iniciam às 19h, mas a apresentação da banda está prevista para às 21h.

A apresentação contará com um repertório recheado de rock, soul e blues. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, em em diferentes modalidades: individual (R$ 50,00), combo com dois ingressos (R$ 90,00) e combo com quatro ingressos (R$ 160,00).

O IVS fica ao lado da Comunidade São Pedro, na Capital. A organização é privada e sem fins lucrativos, criada para promover projetos sociais para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade.