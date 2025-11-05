Governo do RS leva “TchêCard” para a Feira Internacional de Turismo em Gramado

Cartão dá acesso a apresentações técnicas e à plataforma Viva RS. Setur / Divulgação

O governo do Estado está levando uma novidade à Festuris, a Feira Internacional de Turismo em Gramado, que começa nesta quinta-feira (6) e segue até domingo (9) na Serra. É o "TchêCard”.

Antes de explicar o que é o cartão, vale destacar que a Festuris é uma baita vitrine. Isso porque, anualmente, o evento chega a reunir 15 mil participantes, em sua maioria agentes de viagens e profissionais do setor (como operadores e donos de agências), incluindo gente de fora do do Estado e do país.

Dito isso, o “TchêCard” será entregue ao final de palestras e cursos de capacitação que serão dados aos agentes turísticos. O cartão conta com um QR Code que, ao ser acessado pelo celular, direciona o usuário para as apresentações realizadas pela equipe técnica e para o site do “Viva o RS”, plataforma que reúne passeios e destinos gaúchos.

A intenção, com isso, é divulgar o Estado e estreitar laços com o mercado, ampliando o acesso às informações sobre o RS e seus atrativos.

É cedo para dizer qual será o retorno efetivo disso, mas não deixa de ser uma boa ideia. Os agentes são fundamentais, já que, em grande medida, são responsáveis por vender passeios e pacotes para o RS (e outros destinos). Quanto mais souberem sobre o Estado, melhor preparados estarão para a missão.

Mais espaço físico

Além da vitrine virtual, o governo do Estado montou um estande de 150m² para que prefeituras e empresas ligadas ao setor possam expor seus destinos e as atividades oferecidas.

Há, ainda, um novo espaço (de 42m²), voltado especificamente para reuniões e negócios, além de uma área para capacitar agentes e lançar novos roteiros e um ambiente temático (nos corredores de passagem) para a promoção antecipada da temporada de inverno 2026.