Geleia gaúcha ganha edição especial da receita que ficou entre as melhores do país

A Geleias da Bisa lançou uma edição especial da sua geleia de pêssego, agora com rótulo comemorativo e produção limitada. A novidade celebra o reconhecimento nacional da receita, que conquistou o quarto lugar no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2025, uma das principais distinções do setor.
A versão especial, de acordo com o fabricante, mantém os ingredientes 100% naturais, sem conservantes, e leva o toque autêntico da vó Rosalina Machado — como a bisa que dá nome ao doce é carinhosamente chamada.
— Levamos a geleia de pêssego para o prêmio porque ela traduz o cuidado, a simplicidade e o sabor das nossas origens. Agora, ela volta ainda mais especial, como forma de celebrar essa conquista — afirma Aline Machado Lucas, professora universitária e neta da vó Rosalina, com quem fundou a Geleias da Bisa.
Realizada em maio, a competição promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avaliou 245 geleias de todo o país. Na categoria geleia simples, a Geleias da Bisa foi uma das cinco finalistas, alcançando o quarto lugar após uma rodada de degustações às cegas em Brasília, com avaliação do júri técnico e voto popular.
A edição especial da geleia de pêssego está disponível por tempo limitado nas lojas físicas e online da Geleias da Bisa.
Nasceu na pandemia
A Geleias da Bisa surgiu em 2020, no auge da pandemia, como uma forma de entreter a vó Rosalina, então com 90 anos, durante o isolamento social. O que começou com uma geleia de figo feita para a neta logo se transformou em um negócio familiar. Hoje, a marca conta com loja online, ponto físico na zona sul de Porto Alegre (Rua Dr. Mário Totta, 645 - loja 12 - Tristeza) e um café anexo.