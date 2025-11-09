Futebol é "coisa de mulher", sim (e o que mais ela quiser)

Marta, melhor do mundo, está aí para comprovar. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O machismo segue rondando, despudoradamente, os gramados e as casamatas. O técnico do Inter, Ramón Díaz, errou feio ao dizer, em entrevista coletiva, neste sábado (8), após o empate em 2 a 2 com o Bahia, que "futebol é para homens, não é para meninas".

Depois de uma avalanche de críticas, o treinador se desculpou. A fala foi péssima, inclusive, para o Beira-Rio, que, em 2027, será um dos estádios a sediar a Copa do Mundo Feminina no Brasil, com a promessa de grandes momentos em Porto Alegre.

Aliás, é bom lembrar que a seleção canarinho formada por Marta e companhia brilhou nos Jogos Olímpicos em Paris, com uma campanha histórica e medalha de prata no peito. O time masculino nem sequer se classificou. Foram elas que ganharam o carinho da torcida e encantaram com a bola no pé.

O Inter agiu certo ao publicar nota oficial após o pedido de desculpas do treinador, reconhecendo o que definiu como "comparação infeliz" feita por Díaz. Bota infeliz nisso. Vergonhosa.

"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo", diz o texto do clube, para então concluir: "Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre".