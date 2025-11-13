Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Medida emergencial
Fundação Theatro São Pedro decide suspender a programação do Multipalco em 2026 por falta de pessoal

À frente da instituição, Antonio Hohlfeldt diz que estrutura triplicou e que o atual plano de cargos e funções, de 2014, não atende mais à demanda

