Feira Internacional de Turismo de Gramado é aberta com expectativa de 17 mil participantes

Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, idealizadores da feira. Jei Heydt / Divulgação

Vitrine para o Rio Grande do Sul, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) foi aberta na noite desta quinta-feira (6) com números superlativos. São mais de 400 estandes, com expectativa de 17 mil participantes (15% a mais do que em 2024), além de 120 palestras e mais de 50 horas de conteúdo.

Em sua 37ª edição, a Festuris se consolida como um dos principais encontros do setor no Brasil.

Até sábado (8), o evento receberá milhares de agentes de viagens e profissionais do meio (como operadores e donos de agências), incluindo gente de fora do do Estado e do país. Nada menos do que 64 destinos internacionais estão representados no Serra Park, onde ocorre o encontro.

Na abertura, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, idealizadores da feira, destacaram, entre outros temas, a importância do turismo sustentável e a relevância do Brasil no cenário global, especialmente em tempos de COP30 — conferência global do clima que vai debater o futuro do mundo em Belém (PA).

Eles também anunciaram homenagem à Costa Rica, país referência em sustentabilidade, e o lançamento do Projeto Hortênsia, que une turismo, educação e desenvolvimento regional.

TchêCard

O governo do Estado está levando uma novidade à Festuris: o "TchêCard”.

O cartão será entregue ao final de palestras e cursos de capacitação que serão dados aos agentes turísticos. Ele conta com QR Code que, ao ser acessado pelo celular, direciona o usuário para as apresentações realizadas pela equipe técnica e para o site do “Viva o RS”, plataforma que reúne passeios e destinos gaúchos.