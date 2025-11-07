Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Festuris
Feira Internacional de Turismo de Gramado é aberta com expectativa de 17 mil participantes

O número é 15% maior do que em 2024. Com 400 estandes, 120 palestrantes e mais de 50 horas de conteúdo, evento foi inaugurado na noite desta quinta-feira (6)

