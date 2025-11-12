Fabrício Carpinejar recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo

Carpinejar é fenômeno de público e de vendas. Yury Oliveira / Divulgação

O escritor Fabrício Carpinejar, colunista de GZH e Zero Hora, autor de 53 livros, com mais de 20 prêmios literários e palestrante requisitado em todo o país, será agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Educativo.

A distinção é concedida pelo governo federal e será entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (14), às 15h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

Enquanto se deslocava para um evento em Naviraí (MS), Carpi falou sobre a premiação, que definiu como "uma glória pessoal".

— Ao receber a notícia, a primeira pessoa a qual me reportei foi a minha mãe. Falei: mãe, sabe aquele piá com retardo mental, que você alfabetizou em casa, que não sabia falar, com dificuldade de fazer amigos, bichinho da couve? Pois é, olhe onde chegamos. O milagre é resultado do seu esforço por mim. Por acreditar — disse o poeta, emocionado.

A condecoração é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação e integra o conjunto das mais altas honrarias nacionais, ao lado das Ordens do Mérito Cultural e do Rio Branco.

Criada em 1955 e regulamentada pelo Decreto nº 4.797, de 31 de julho de 2003, a homenagem é concedida a personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram em ações voltadas à melhoria e ao desenvolvimento do ensino brasileiro.

A celebração representa o reconhecimento da trajetória e da influência de Carpinejar no incentivo à leitura, na inspiração do pensamento crítico e na transformação da realidade por meio da palavra e do exemplo.

No caso do poeta, a honraria destaca seu papel singular ao incluir o afeto como ferramenta de combate à invisibilidade social e ao bullying — coisa que Carpinejar faz com maestria.

— Sempre acreditei na educação pelo afeto, no poder da palavra curativa, em desarmar dores pelo abraço, em incentivar a leitura. Eu me sinto energizado para trabalhar cada vez mais nos propósitos — destaca o agraciado.

A insígnia traz o lema Sapientia et Labor — “Sabedoria e Trabalho” —, refletindo a convicção de que o conhecimento só se realiza plenamente quando se converte em dedicação e serviço à sociedade.

No mesmo evento, será comemorado o aniversário de 95 anos do Ministério da Educação, com a presença do ministro Camilo Santana.

Fenômeno

Carpinejar é um fenômeno de público e de vendas.

Na primeira semana de livraria, seu novo livro, Deixe Ir (Bertrand Brasil), um manual do desapego, já ficou entre os 10 mais vendidos na tradicional lista da revista Veja, na categoria Autoajuda e Esoterismo.

Em 15 dias de livraria, a obra entrou na sua 2ª edição. A tiragem inicial foi de 15 mil exemplares, com nova tiragem de 5 mil.

Durante a Feira do Livro de Porto Alegre, a sessão de autógrafos do poeta teve três horas de duração (ele ficou até a noite atendendo leitores).