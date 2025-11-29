Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Comemoração
Notícia

Exposição que celebra os 90 anos de Zoravia Bettiol terá abertura na Noite dos Museus

Serão mais de 40 obras, de 21 artistas, na mostra que será inaugurada na Galeria Stockinger

Carlos Redel

