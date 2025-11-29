Exposição que celebra os 90 anos de Zoravia Bettiol terá abertura na Noite dos Museus

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Zoravia Bettiol será homenageada com exposição coletiva. Igor Sperotto / Divulgação

Entre as diversas atividades que a Noite dos Museus oferecerá neste sábado (28), uma delas é em celebração à uma das grandes artistas do Estado: Zoravia Bettiol. A exposição Ainda Há Esperança será aberta ao público durante o tradicional evento noturno da Capital, na Galeria Stockinger, entre 18h e 22h.

Com curadoria de André Venzon, a mostra coletiva propõe uma homenagem aos 90 anos de idade e aos 75 de contribuição artística de Zoravia. A exposição poderá ser visitada gratuitamente até 19 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

São 21 nomes participantes: Ana Aita, Anemarie Biasi, Adraina Giora, André Venzon, Andréa Brächer, Bianca Santini, Dennise Iserhard, Eda Lani Fabris, Ita Stockinger, João Augusto Santos, Leda Zimmermann, Leila Knijnik, Lu Gaudenzi, Magna Sperb, Maria do Horto Kuhn, Mery Bavia, Milena Julianno, Neca Sparta, Sandra Kravetz, Vera Reichert e Zetti Neuhaus.

A obra de Zoravia é reconhecida por transformar mazelas sociais em crítica, colocando deuses gregos e orixás em estandartes, avança por gravuras, desenhos, arte têxtil, pinturas, joias, cadeiras, ilustrações e outras criações fantásticas.

O diálogo entre as obras dos convidados e a produção de Zoravia se organiza em nove núcleos temáticos: natureza, paz, alegria, amor, cidade, fé, fantasia, humanidade e arte, com o objetivo de revelar o profundo sentido de sua obra, o apogeu de sua produção e o coração de seu legado.

Serviço