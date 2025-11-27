Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Visibilidade
Notícia

Exposição gratuita no Margs homenageia trajetória de mestre das artes plásticas do RS

"Paulo Chimendes – A Travessia do Tempo" reúne trabalhos produzidos desde os anos 1970

Zero Hora

