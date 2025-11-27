Exposição gratuita no Margs homenageia trajetória de mestre das artes plásticas do RS

Exposição vai até 4 de janeiro. Isadora Quintana / Margs / Divulgação

Uma exposição que celebra um mestre das artes visuais do Estado está em exibição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Paulo Chimendes – A Travessia do Tempo reúne mais de 60 trabalhos entre acervo pessoal e da instituição produzidos desde os anos 1970.

São desenhos, gravuras e pinturas em um fluxo entre figuração e abstração. Retratam sua relação com o mundo e o cotidiano, a partir de uma visão crítica da sociedade e do universo urbano. Gratuita, a mostra segue aberta até 4 de janeiro de 2026.

No próximo ano, a relação do artista com o Margs chega aos 50 anos, desde a incorporação de sua primeira obra, em 1970. Essa é apenas sua segunda exposição individual no museu que abriga 45 de seus trabalhos.

Nascido em Rosário do Sul, iniciou sua trajetória aos 12 anos no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, em 1966. Além disso, atuou como técnico impressor de gravura, colaborando com nomes como Iberê Camargo, Vasco Prado e Maria Tomaselli.

Em 2022, Chimendes ganhou o Açorianos de Artes Plásticas e teve sua história registrada no documentário Paulinho Chimendes — Meus olhos não são suaves, de Gilberto Perin e Emerson Souza, disponível no YouTube.

​A curadoria é do diretor-curador do Margs, Francisco Dalcol, e da curadora-assistente, Cristina Barros e faz parte de um conjunto de exposições monográficas inéditas de artistas que integram o acervo.

O Margs oferece visitas mediadas para grupos e escolas, mediante agendamento prévio pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br

Serviço

O que : Exposição Paulo Chimendes — A travessia do tempo

: Exposição Quando : Em exibição até 4 de janeiro, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h)

: Em exibição até 4 de janeiro, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h) Onde : 2º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n°, Centro Histórico de Porto Alegre)

: 2º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n°, Centro Histórico de Porto Alegre) Valor: gratuita