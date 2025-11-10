Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Livres e potentes
“Existe uma nova mulher de 50, 60, 70, 80 anos”, diz Patricia Parenza, idealizadora da balada 50+ que lota boates Brasil afora

O Paralelas podcast desta semana traz uma entrevista especial com a jornalista, empresária e influenciadora gaúcha que tem como lema "envelhecer sem pirar"

