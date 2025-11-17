Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Humor
Notícia

“Eu falo coisas que os psicólogos não podem falar”, diz Dra. Rosângela no Paralelas

O Paralelas podcast desta semana traz entrevista com a "terapeuta desfuncional e desmotivacional" interpretada pelo humorista gaúcho Índio Behn

