“Eu falo coisas que os psicólogos não podem falar”, diz Dra. Rosângela no Paralelas

Dra. Rosângela é autora do livro "Perdendo um Dia de Cada Vez". Renan Mattos / Agencia RBS

Fenômeno nas redes sociais (com 1,1 milhão de seguidores), sucesso na TV e hit nos palcos, Dra. Rosângela, a “terapeuta desfuncional e desmotivacional” mais ácida do Brasil, não podia ficar de fora do Paralelas, meu podcast no YouTube de GZH e no Spotify (segue lá!).

Ela participou do programa representando o humorista gaúcho Índio Behn, seu criador e alterego, que tem lotado teatros de Norte a Sul do país, questionando a positividade tóxica das redes sociais, as ciladas da indústria da autoajuda e as balelas de coachs que querem lucrar sobre a ingenuidade alheia.

Leia a seguir um trecho da entrevista (uma mistura de humor e coisa séria).

Todo mundo quer parecer feliz nas redes sociais. As pessoas enlouqueceram?

A gente enlouqueceu faz tempo, né? Vemos a blogueira ensinando algo que ela vende, que “ajuda” a secar a barriga, mas ela não fala que fez lipo, e a pessoa acredita e se acha insuficiente. Aí você vê o coach falar, que é um cara bonito, rico e que o mundo conspira a favor. Claro que conspira a favor, porque ele é bonito e rico. Só que isso não cabe para todo mundo, entendeu? Isso vai virando um looping na nossa cabeça. Por isso acho que desmotivar as pessoas é o caminho.

Como os psicólogos veem a Dra. Rosângela??

Meus colegas me adoram, porque falo que eles não podem falar.

Nenhum te processou?

Psicólogo ainda não (risos). Tem gente que me fala assim: “Minha psicóloga vive mandando teus vídeos.” Eu ouço muito isso.

Tá falando sério?

Estou falando sério. Sou uma aliada dos psicólogos, né?

Doutora, num dos teus 47 mestrados, catalogaste a síndrome da Olimpíada. O que é?

É a pessoa que gosta de competir, sabe? E, gente, uma coisa que eu digo, não fiquem competindo com os outros, nem se comparando com os outros, porque a gente vai perder. E tem a síndrome do sol: quando a pessoa acha que é o centro do universo...

É mais difícil fazer humor hoje, no mundo tão radicalizado?

Não concordo. Tem uma história famosa do Juca Chaves: na ditadura, ele saía preso de todos os shows, sempre por piadas de política. Um dia, o produtor dele falou que o presidente Médici estava na plateia. “Se tu fizer a piada hoje, tu vai ser preso e não vão te soltar”. Ele não falou de política o show inteiro. No final, disse assim: “Vocês gostam de piada de política, mas hoje eu não vou fazer.” Então fez uma piada que entrou para a história: um fazendeiro perguntou para o outro como se conhece um burro. O outro respondeu: “Mede-se (Médici) dá cabeça aos pés.” Ele foi preso e teve que sair do Brasil. Isso sim, é um problema para fazer comédia.

Tu te autocensuras?

Não.

Jamais?