Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Entrevista
Notícia

"Eu estava no auge da carreira. De repente, veio um câncer", relembra Daniel Scola no Paralelas

O podcast desta semana traz um bate-papo com o jornalista gaúcho, que, após vencer o câncer, lançou seu segundo livro, sobre 30 anos de jornalismo

