"Eu estava no auge da carreira. De repente, veio um câncer", relembra Daniel Scola no Paralelas

Scola esteve no país sul-americano após tragédia que deixou mais de 500 mortos. Daniel Scola / Arquivo Pessoal

O Paralelas Podcast desta semana recebe o jornalista Daniel Scola, que acaba de lançar um livro sobre seus 30 anos de carreira.

Em 2021, ele foi surpreendido por um tumor no cérebro que afetou sua voz, mas não a capacidade de contar histórias. Chega às bancas, então, o Antes da Tempestade (BesouroBox, 184 páginas), que relembra episódios riquíssimos das 19 coberturas internacionais que acompanhou.

No bate-papo, Scola fala sobre a doença, o medo da morte, os desafios e a reinvenção. O jornalista conta, também, alguns dos momentos mais marcantes de sua trajetória profissional.

Conduzido pela colunista Juliana Bublitz, o programa vai ao ar toda sexta-feira no YouTube de GZH e no Spotify (segue lá!).

A seguir, leia um trecho da entrevista.

Veja a íntegra do episódio

Como foi quando soubes do câncer?

O médico me ligou, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi "quantos dias eu vou ficar fora?". Eu não perguntei se ia morrer, se ia ter sequela. Não, eu queria saber quantos dias ia ficar fora, porque eu não queria ficar fora muito tempo. Aliás, o meu exame... O exame (que detectou o câncer) foi feito no domingo. Por quê? Porque eu não queria perder um dia de trabalho. Então, eu fiz no domingo. E eu quase não fui. Eu era campeão de perder exame, porque eu era super-herói, sabe? Achava que nunca ia me acontecer nada. Eu tinha de tomar uma sacudida.

E foi uma sacudida gigantesca. Como tu disse, o primeiro livro Aluno da Tempestade, foi um temporal, um tornado que passou na tua vida, né?

Mudou completamente. Em 2021, eu estava no auge da carreira. Fazia comentários na RBS TV, apresentava o Atualidade. De repente, veio um câncer. Eu quase morri e tive sequelas.

Qual foi o momento mais difícil, olhando agora?

Foi, primeiro, me afastar do emprego, minha profissão. Depois, (o medo de) deixar minhas filhas.

Em algum momento, tu teve medo de morrer?

Não... Teve uma vez, quando o médico disse: "A chance de morte existe e existe também uma chance de tu ficar em estado vegetativo". Graças a Deus, tudo acabou bem.

Mas houve momentos dramáticos na UTI, né?

Eu tive complicação. Tive hidrocefalia na UTI e, para tirar o excesso de água, puseram um dreno na minha cabeça. Ainda têm as cicatrizes aqui. Meu batimento cardíaco caiu de 80 pra 27. Isso, na medicina, é quase morto. A medicina me salvou.

E agora tu estás aqui hoje, lançando um novo livro, para celebrar 30 anos de jornalismo. Qual foi a cobertura que mais te impactou?

Foi a do Vaticano, em 2013.

Coube a ti anunciar o Papa Francisco. Como foi?

Graças a Deus, eu tinha uma fonte boa do meu lado, o padre Antônio Hoffmeister. A primeira lufada de fumaça veio cinza, porque tinha um restinho da preta, mas dois, três segundos depois saiu branca. (Eu falei): "atenção, temos Papa". Chego a me arrepiar. Uma meia hora depois, aparece o Cardeal Bergoglio. "Quem é esse cara?" O padre me disse: "É um argentino." Argentino? Nessa hora, tu tens de cravar, imagina errar isso. Na época, eram 105 cardeais, sabe? Quando eu cheguei ao aeroporto, comprei um cartaz com todos eles (para decorar), mas como é que tu vai memorizar todos?

Leia Mais Aluno da tempestade

Tu também cobriste terremotos no Chile e no Japão. Teve medo?

Não senti medo. Apesar de tudo, eu não senti medo.

Nesse momento, como jornalista, tu não tem comida, tu não tem água. Nada. Tu tem de te virar com o que tem e viver da informação.

Nada. Na Zero Hora, eu publicava um diário de viagem todos os dias. Eram notinhas pessoais. Uma notinha foi sobre comida. Teve um dia que publiquei: "Hoje almocei duas maçãs". Por quê? Porque eu estava na fila do salvo-conduto do Exército. Aqui no Brasil, minha mãe leu ficou louca comigo, queria que eu voltasse. E aí eu disse: "mãe, tu tá em Caxias comendo massa, polenta. Aqui é como uma guerra, não tem hotel, nem restaurante. Tu pega o que tiver na sua frente."

Scola, que mensagem tu deixas hoje, depois de tudo o que passou?

Cuidem da saúde. Não sejam um Scola diante do câncer. Se preocupem com a sua saúde. Não trabalhem tanto. Valorizem mais a família.