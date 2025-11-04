"Estou brigando contra os algoritmos", diz Duca Leindecker, com novo álbum de inéditas após sete anos 

Duca trabalhou no novo álbum nos últimos três anos. Guilherme Moura / Divulgação

Duca Leindecker está vivendo uma baita fase da carreira. Nesta sexta-feira (7), em Porto Alegre, ele encerra um ciclo (em grande estilo) e abre nova etapa, com o lançamento de um álbum de músicas inéditas, depois de um hiato de sete anos.

O fechamento de ciclo será no Auditório Araújo Vianna, com o último show da turnê dos 20 anos do DVD Acústico Cidadão Quem, que marcou época.

A turnê estreou no mesmo local, no fim de 2024. De lá para cá, Duca e os parceiros de palco, incluindo o filho, Guilherme Leindecker, passaram por 12 cidades.

— Foi incrível, melhor do que eu esperava. As pessoas têm uma memória afetiva muito presente desse trabalho (são mais de 30 milhões de players no Spotify). Todo mundo se emociona, e a gente também — conta o artista, que viveu momentos especiais ao lado de Guilherme.

No show, o filho de Duca assumiu o baixo acústico com a missão de ocupar o espaço deixado pelo tio, Luciano Leindecker, que morreu em 2014, vítima de câncer.

— Ele honrou esse lugar. É o melhor da banda — diz Duca, que agora quer falar do futuro.

Isso inclui o novo projeto, Tudo que se tem. Recém-lançado nas plataformas de áudio, o álbum, nas palavras do autor, "vai contra todas as tendências".

— São 10 músicas inéditas, gravadas nos Estados Unidos. Tem parceria com o Gessinger (Humberto), composição do Gui e uma mistura muito bacana de rock com MPB. Uma das músicas tem seis minutos, totalmente na contramão do TikTok — brinca Duca.

Chama-se Página Um e diz assim: "Vim avisar, que o tempo se esgotou..." É uma bela canção, que fala das angústias do nosso tempo: "E agora estamos todos aqui, sem saber para onde ir, à espera de um milagre profundo" — Duca acertou na veia.

— Estou brigando contra os algoritmos. Não está morto quem peleia — diz ele, coberto de razão.

