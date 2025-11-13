Escritor gaúcho Allan Dias Castro é escalado pela Sony Music para disseminar poesia falada

Allan Dias Castro tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Leo Aversa / Divulgação

Fenômeno nas redes sociais e na poesia contemporânea, o escritor gaúcho Allan Dias Castro está entre os seis artistas convidados para o novo projeto da Sony Music.

Chamada ODE Poesias, a novidade foi lançada nesta semana nas principais plataformas de áudio e vídeo.

Até fevereiro, serão publicados 50 poemas no formato de compilações e álbuns de poetas que representam o que há de mais diverso na poesia contemporânea brasileira.

Na primeira temporada, estarão também nomes como Elisa Lucinda, Michel Melamed e Maria Rezende. A direção artística é assinada pelo produtor cultural Bruno Levinson, com direção executiva de Cristiano Pucci e produção de vídeos da TV Zero.

Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e 200 milhões de acessos em seus vídeos de poesia falada, Allan foi um dos primeiros poetas a explorar essas mídias para disseminar o conteúdo de seus quatro livros.

Sempre tive como propósito democratizar o acesso à poesia. Por isso, fazer parte deste projeto da Sony, explorando novos canais e formatos ao lado de artistas que eu admiro é um grande privilégio. ALLAN DIAS CASTRO Poeta

Allan tem quatro obras lançadas:

O Zé-Ninguém (2014) pela editora carioca Ibis Libris, com prefácio de Luis Fernando Verissimo. Voz ao verbo (2019), pela Sextante, publicou, que entrou na lista de mais vendidos da Veja e do jornal O Globo. A Monja E O Poeta (2021), também pela Sextante, escrito em parceria com Monja Coen. O Colecionador de Saudades (2023), pela mesma editora, que figurou entre os mais vendidos naquele ano.

Desde 2023, Allan apresenta o Café com Poeta, podcast gravado via Instagram que acontece todos os domingos, às 11h, e já entrevistou escritores como Fabrício Carpinejar e Martha Medeiros, e nomes relevantes de diversas áreas como Monja Coen e Ricardo Amorim.