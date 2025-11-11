Em livro, jornalista retrata o Esporte Clube Pelotas em 1958, ano em que o Lobo desafiou gigantes

Não é só futebol. Para escrever 1958: O ano em que o Pelotas desafiou gigantes (Editora Cabrion), o jornalista Klécio Santos (pelotense "da gema") traçou o panorama cultural e esportivo do Brasil e da cidade na virada da década de 1950, período marcado pela conquista da Copa do Mundo e pelo nascimento da Bossa Nova.

É futebol, sim, mas é bola rolando e mais um pouco.

Além de retratar a história do cinquentenário do Lobo, repleta de façanhas e vitórias épicas, Klécio explora as intersecções entre o clube e a cultura nacional.

Nesse caldeirão, entra, por exemplo, a conexão com Aldyr Garcia Schlee, caricaturista da imprensa pelotense à época e criador da icônica camisa canarinho da Seleção Brasileira.

Klécio também destaca a figura do escultor pelotense Antônio Caringi, autor da estátua do Laçador, que foi o responsável por cunhar as medalhas comemorativas da festa dos 50 anos.

— Ao me deparar com o ano de 1958, vi que havia mais do que uma história simples sobre o cinquentenário. É um livro permeado de outros elementos, em um ano mágico e, talvez, o mais importante para o Brasil, que se redescobria como nação. Busquei transportar essa atmosfera vivida no país para a zona sul do Estado, onde havia uma equipe quase imbatível e que enfrentava de igual para igual os maiores times do Brasil — conta Klécio.

A celebração envolveu jogos amistosos com grandes times nacionais e internacionais que se tornaram lendários.

Entre as histórias mais marcantes, estão os enfrentamentos do time comandado por Galego contra equipes de renome como Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rampla Juniors, São Paulo Futebol Clube e Internacional.

A principal façanha foi a vitória áureo-cerúlea por 4 a 3 sobre o Fluminense, em outubro de 1958. Na partida, o Lobo superou o goleiro Castilho, que acabara de ser campeão mundial na Suécia.

Foto do goleiro uruguaio Oscar Urruty, que fez história no Lobo. Acervo Família Urruty / Divulgação

A obra destaca ainda a constelação de personagens que deram forma ao time. Entre eles, está Bedeuzinho, atacante de drible curto e instinto afiado que marcou gols inesquecíveis (e cujo destino trágico é recontado por Klécio), e o goleiro uruguaio Oscar Urruty, último elo vivo do tricampeonato citadino do Lobo.

Detalhe: Oscar recebeu o livro em mãos e estará no lançamento, às 18h desta quinta (13), na Feira do Livro de Pelotas, . Isso, sim, é um golaço.

Onde comprar

O livro está à venda no site da Livraria Vanguarda (livrariavanguarda.com.br) por R$ 129.

O autor

Em junho de 2025, Klécio recebeu a Medalha Rachel de Queiroz, concedida pela Academia Brasileira de Letras. André Feltes / Divulgação

Klécio Santos é jornalista, mestre em Jornalismo, escritor e empresário, além de conselheiro do E.C. Pelotas.

Nos anos 1990, atuou em alguns dos principais jornais de Pelotas e do RS, como Diário da Manhã, Diário Popular e Correio do Povo. Foi correspondente e editor da sucursal de Zero Hora em Pelotas, antes de se transferir em 1999 para Brasília, onde trabalhou como colunista de ZH e Diário Catarinense, editor-chefe da sucursal multimídia do Grupo RBS e executivo do grupo até 2014.

Atualmente, é sócio e CEO da Holding in.Pacto, grupo de empresas com atuação em assessoria, comunicação digital, marketing, pesquisa, produção audiovisual e live marketing.

Como escritor, publicou as seguintes obras:

Sete de Abril: o teatro do Imperador (2012)

O Reino das Sombras: palcos, salões e o cinema em Pelotas (2012)

Mercado Central: Pelotas (1846–2014) (2014)

Bibliotheca Pública Pelotense (2017)

Sonhos de pedra: a história da construção dos Molhes, uma das maiores obras da engenharia marítima (2020)

Foi patrono da 45ª Feira do Livro de Pelotas (2017).