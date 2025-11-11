Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mais que futebol
Notícia

Em livro, jornalista retrata o Esporte Clube Pelotas em 1958, ano em que o Lobo desafiou gigantes

Obra será lançada na Feira do Livro de Pelotas nesta quinta-feira (13)

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS