Em 15 dias, biblioteca comunitária do WimBelemDon ultrapassa 500 empréstimos, 1,8 mil visitantes e 270 leitores cadastrados

Biblioteca comunitária abriu as portas em 15 de outubro na zona sul de Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Boa notícia: a Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio, do projeto WimBelemDon, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, ultrapassou a marca de 500 empréstimos em 15 dias.

Em um país onde se lê muito pouco, é alentador saber que o novo espaço, inaugurado em outubro em plena praça pública (a Praça Carlos Santa Helena) está conquistando adeptos.

Segundo Marcelo Ruschel, fundador do WimBelemDon, foram 557 empréstimos, 1.838 visitantes e 271 leitores cadastrados nesse curto espaço de tempo.

Leia Mais Belém Novo ganha biblioteca comunitária com programação cultural e educativa; veja imagens

Fruto de parceria com o Instituto Jama, a biblioteca fica em um contêiner e conta inicialmente com acervo de 2,5 mil obras doadas por amigos e parceiros, podendo chegar a 6,5 mil.

Com mesas, cadeiras, tomadas, ar-condicionado e wi-fi, o espaço é aberto a todos e conta com programação cultural e educativa. No futuro, o espaço também terá equipamentos esportivos, como bolas de basquete e cordas de slackline, para que os moradores possam aproveitar a quadra esportiva da praça.