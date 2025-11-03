Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ler é a saída
Em 15 dias, biblioteca comunitária do WimBelemDon ultrapassa 500 empréstimos, 1,8 mil visitantes e 270 leitores cadastrados

Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio foi inaugurada no dia 15 de outubro em uma praça do bairro Belém Novo, em Porto Alegre

Juliana Bublitz

