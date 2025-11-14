Editora de quadrinhos de Porto Alegre é escolhida a melhor do Brasil no "Oscar das HQs"

Pelo segundo ano consecutivo, a editora porto-alegrense Brasa foi eleita a melhor do Brasil no Troféu HQMIX. A premiação é considerada a principal do setor no país — o “Oscar” dos quadrinhos, como já definiu à coluna o fundador da empresa, Sandro Gomes, conhecido como Lobo.
Além do bicampeonato na categoria principal, a Brasa tse destacou com a produção SAMBA – Música Popular em Quadrinhos, escolhida como melhor projeto editorial do ano. A obra reforça a filosofia da casa: publicar histórias “de brasileiros para brasileiros”.
A editora celebra ainda a entrada no ecossistema da holding de comunicação in.Pacto, liderada pelo jornalista gaúcho Klécio Santos. O movimento marca um novo momento na trajetória da Brasa e tem como objetivo ampliar a presença nacional.
Sob a curadoria de Lobo, a editora mantém a linha autoral e crítica que a caracteriza, agora com estrutura reforçada para alcançar novos públicos.
Após ser atingida pela enchente de 2024, a editora inaugurou em abril uma nova livraria de calçada no bairro Cidade Baixa, que também abriga um bar. Vale conhecer!
Mais informações sobre as obras e sobre a editora podem ser encontradas no site oficial e no Instagram (@brasaeditora).
*Produção: Maria Clara Centeno