Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Editora de quadrinhos de Porto Alegre é escolhida a melhor do Brasil no "Oscar das HQs"

A Brasa tem sede na Cidade Baixa e publica "histórias de brasileiros para brasileiros"

