Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Medida drástica
"É preocupante", lamentam idealizadores do Porto Verão Alegre, sobre suspensão do Multipalco em 2026 por falta de pessoal

Festival liderado por Rogério Beretta e Zé Victor Castiel começa em 8 de janeiro e será diretamente afetado pela medida, caso não seja revertida 

Juliana Bublitz

