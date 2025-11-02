Cristo Protetor ganha nova iluminação em apoio à campanha Novembro Azul em Encantado

Desde as primeiras horas de sábado (1º), o Cristo Protetor de Encantado está iluminado em alusão à campanha Novembro Azul, que mobiliza a sociedade para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A mobilização teve início em 2003, na Austrália, sob o nome “Movember” (com M mesmo, de "move", mover), e se difundiu globalmente como marco de conscientização masculina.

É bom destacar: segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2023-2025, o Brasil deve registrar, em média, 71.730 novos casos da doença por ano.

A iluminação azul do Cristo Protetor marca o engajamento de Encantado com a causa da saúde masculina. O gesto pretende despertar atenção para a importância da prevenção, do acompanhamento médico e da detecção precoce, fatores fundamentais para reduzir a mortalidade e melhorar o prognóstico do câncer de próstata. VANESSA GOLDONI Gestora do Complexo Cristo Protetor