Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Solidaridade
Notícia

Projeto Cozinheiros do Bem pede ajuda para "maior carreteiro do mundo" destinado a pessoas em situação de rua

Ação está prevista para o dia 29 de novembro no Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, marcando os 10 anos da iniciativa

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS