Projeto Cozinheiros do Bem pede ajuda para "maior carreteiro do mundo" destinado a pessoas em situação de rua

Julio Ritta, idealizador do projeto. Camila Hermes / Agencia RBS

Com 10 anos de história, o projeto Cozinheiros do Bem já distribuiu mais de 2 milhões de marmitas no Viaduto da Conceição, em Porto Alegre, mas precisa de ajuda.

Para marcar o aniversário, o objetivo é oferecer o “maior carreteiro do mundo” para pessoas em situação de rua no próximo dia 29, a partir das 10h.

— Faltam poucos dias e ainda não temos todos os insumos — lamenta Julio Ritta, idealizador do projeto.

O que precisa

700 kg de arroz

700 kg de carne picada

350 kg de bacon

350 kg de calabresa

500 kg de molho de tomate

300 kg de cebola

50 kg de alho

10 latas de 18 litros de banha suína

15 kg de sal fino

10 kg de temperos tipo páprica defumada, páprica doce, adobo, pimenta do reino e açafrão

50 maços de tempero verde

2 mil litros de água quente

10 mil barquetes

10 mil garfinhos

15 mil guardanapos

Serão necessários, também, pelo menos 50 voluntários com experiência mínima em cozinha

10 mesas

1 caminhão ou van refrigerada

Água mineral para voluntários

Para ajudar, o PIX é o número de celular (51) 99853-2190. Para fazer parte da ação, o contato é o Whats (51) 98448-0325.

Sobre o Cozinheiros do Bem

Julio em ação, entregando marmitas. Camila Hermes / Agencia RBS

Quando criança, Julio Ritta viveu em um bairro privilegiado de Curitiba, no Paraná. Seu melhor amigo, João Paulo, era morador de rua da região. Um dia, João não apareceu para brincar. Ele havia sido morto com um tiro.

Julio jamais esqueceu.

Anos depois, radicado em Porto Alegre, o chef de cozinha criou um projeto transformador para ajudar pessoas como João Paulo: o Cozinheiros do Bem, com seu exército de “food fighters” (“lutadores da comida”), como passaram a ser chamados os voluntários e parceiros, em um trocadilho bem-humorado com o nome da banda norte-americana de rock Foo Fighters.

Disposto a conduzir a tropa, o chef deixou o comando de cozinhas em restaurantes consolidados e passou a liderar, ao lado da ex-mulher, Patrícia Stein, a legião de apoiadores que conseguiu juntar. Desde setembro de 2015, a iniciativa já distribuiu mais de 2 milhões de marmitas no Viaduto da Conceição, no centro de Porto Alegre, e conquistou sede própria.

A cada final de semana, o projeto alimenta, em média, 1,5 mil pessoas com "rango" bom e variado. Feijoada, galeto, churrasco, ovo frito, salada de frutas, sorvete, tudo entra no cardápio.

— Sou um cara todo torto, mas, nesses sete anos, o projeto me fez melhor. Alimento é amor. O Cozinheiros do Bem, no fundo, é uma fábrica de sorrisos — diz Julio.

Toda a ação se sustenta em doações e parcerias, além da venda de produtos personalizados, mas os últimos meses têm sido desafiadores. Uma queda brusca nos donativos quase levou ao fim do sonho. Cada dia é uma nova batalha que se inicia.