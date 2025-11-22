Conheça a guardiã do acervo que tem obras de nomes como Aldo Locatelli e Xico Stockinger

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Sonia Terezinha Wagener há mais de quatro décadas se dedica às artes. Gabriel Mattos / Divulgação

Sonia Terezinha Wagener dediciu, há mais de quatro décadas, que a preservação da memória artística do Rio Grande do Sul seria a sua missão de vida. Hoje, aos 78 anos, ela é a responsável pela conservação da Coleção Fundacred — antiga Pinacoteca Aplub —, em Porto Alegre.

O imponente acervo de arte do é formado por, aproximadamente, 700 obras, entre pinturas, gravuras, desenhos e esculturas de nomes consagrados como Aldo Locatelli, Alice Brueggemann, João Fahrion, Pedro Weingärtner, Vasco Prado e Xico Stockinger.

A relação de Sonia com a coleção começou em 1983, quando atuava como secretária da antiga mantenedora do acervo. Ela percebeu a importância de preservar adequadamente as obras e propôs à presidência que pudesse se dedicar a essa tarefa.

— O espaço era úmido. Então, sugeri à empresa a climatização adequada. Enquanto aguardava o público para as visitas, comecei a ler sobre arte e os artistas. Fiquei fascinada por tudo aquilo — recorda Sonia.

O encantamento virou vocação. Em 1986, Sonia buscou formação no Instituto Técnico de Restauro, em São Paulo, com o professor Domingo Tellechea. Com o conhecimento adquirido, iniciou o processo de catalogação, restauração e conservação das obras, tarefa que executa até hoje.

Sonia costuma dizer que sua vida se confunde com a história da Coleção Fundacred. Nunca se casou nem teve filhos, mas criou um sobrinho e construiu uma trajetória marcada pelo amor ao trabalho:

— Meu pai sempre dizia: "Trabalhe em um lugar que te deem valor e que gostem do que tu estás produzindo. Se fizer com amor e carinho, serás feliz". E eu sou feliz aqui, porque faço tudo com amor e carinho.

Com sua atuação incansável e com o apoio da Fundacred, o antigo acervo transformou-se em um espaço vivo de cultura e de conhecimento.

— Tudo o que faço é para que as futuras gerações conheçam a memória cultural e artística do Rio Grande do Sul — diz Sonia.