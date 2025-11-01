Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Foi lá e fez
Notícia

Conheça a bailarina que venceu o AVC e criou o "balé possível" 

Aos 34 anos, a gaúcha Sílvia Wolff estava no auge da carreira internacional quando teve de reaprender a viver e a dançar; ela se apresenta dia 5, no Multipalco

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS