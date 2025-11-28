Companhia de balé russa monta clássico "O Quebra Nozes" em Porto Alegre

Espetáculo será neste domingo (30). Andrey Lyapin / Divulgação

As artes já nos proporcionaram alguns clássicos do imaginário natalino. Um deles, O Quebra Nozes, subirá ao palco do Teatro Fiergs neste domingo (30), com a montagem da companhia The Moscow Ballet.

O elenco conta com bailarinos premiados como Oksana Bondareva, solista do Teatro Mariinsky, que interpreta a protagonista Clara. Na noite de Natal, a menina ganha um quebra-nozes e embarca em uma aventura fantástica, batalhando contra o Rei dos Ratos e acompanhando a transformação do boneco em Príncipe (o italiano Leonardo de Checchi), além de visitar o Reino dos Doces.

Sob a direção de Andrey Lyapin, "a produção une a tradição do balé clássico a toques contemporâneos", registra o material de divulgação.

O espetáculo estreou em 1892 e é composto pelo russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893) com base em um conto do alemão Ernest T. A. Hoffmann (1776-1822).

A turnê brasileira inclui cidades como Pelotas, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santos, Ribeirão Preto, Jacareí, Sorocaba, Uberlândia e São Paulo. É uma realização da 3LM Entretenimento.

Serviço

O que : O Quebra-Nozes interpretado pela companhia The Moscow Ballet

: O Quebra-Nozes interpretado pela companhia The Moscow Ballet Quando : 30 de novembro

: 30 de novembro Horário : 19h

: 19h Local : Teatro Fiergs - Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre - RS

: Teatro Fiergs - Av. Assis Brasil, 8787 - Sarandi, Porto Alegre - RS Classificação etária : Livre (menores de 16 anos acompanhado dos pais ou responsáveis)

: Livre (menores de 16 anos acompanhado dos pais ou responsáveis) Ingressos : a partir de R$120

: a partir de R$120 Vendas: pelo site Uhuu!