Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dança
Opinião

Companhia de balé russa monta clássico "O Quebra Nozes" em Porto Alegre

Em turnê pelo Brasil, grupo revive obra que já faz parte do imaginário natalino do mundo todo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS