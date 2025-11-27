"Começamos a canetar de novo": Da Guedes vem aí com single, clipe e show comemorativo

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Da Guedes chega com novidades: single, videoclipe e show comemorativo no Opinião. Felipe Germano / Divulgação

— Estamos em uma nova fase, um pouco mais maduros, falando também de coisas boas, comemorando um pouco, né? Estamos, até hoje, vivendo do que a gente gosta, que é o rap, a música — diz Nitro Di, um dos fundadores do Da Guedes.

A fala do MC antecipa as novidades que o grupo de rap gaúcho começa a entregar para o público a partir deste mês. Já nesta sexta-feira (28), chega às plataformas digitais o single Du Bom — é o segundo lançamento no período de um ano.

A faixa é assinada pelos autores Baze, Nitro Di, DJ Deeley, Spaw e Bira Mattos, com produção, mix e master do produtor guineense Diima. A gravação foi realizada no estúdio Nitrosfera, do próprio Nitro.

Na sequência, em 5 de dezembro, o grupo apresenta o videoclipe oficial da faixa — que estreia no canal oficial do grupo no YouTube. E, para coroar as novidades, a banda realiza um show especial no dia 12 de dezembro, no Bar Opinião (Rua José do Patrocinio, 834 – Cidade Baixa), em Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Este movimento vem no embalo das comemorações de 30 anos do conjunto — em 2023 —, que englobaram desde exposição no Museu da Cultura Hip Hop até participação no palco principal do festival Rap in Cena.

— Por conta da celebração, o nosso convívio começou a aumentar novamente. E passamos a pensar, então, no que faríamos no que viria depois de completar 30 anos. Começamos a buscar um tempo para nos reunirmos só para fazer música, que a gente fazia só esporadicamente. Esse convívio deu uma sintonia maior ainda para a gente começar a escrever de novo — explica Nitro Di.

E sobre um novo álbum — o último trabalho foi em 2008, com o DVD Da Guedes Acústico, o músico antecipa: